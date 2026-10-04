Папа Лев XIV выступил с критикой ИИ-искусства призвал Церковь заключить новый союз с художниками

Понтифик заявил, что между картиной человека и генерацией нейросети — онтологическая пропасть

Искусственный интеллект

Папа Лев XIV выступил с резкой критикой искусства, сгенерированного искусственным интеллектом, на встрече с художниками и кураторами в Апостольском дворце Ватикана. «Существует онтологическая разница, ещё прежде эстетической, между искусством и тем, что машина может сгенерировать через статистический расчёт на основе миллионов изображений, созданных другими. Алгоритмам не хватает человеческой искры, а подлинная культура и искусство эту искру сохраняют», — приводит слова понтифика EWTN News.

Мероприятие под названием «Искусство возможного: сплетая вместе» организовала Дикастерия по культуре и образованию Ватикана. Папа призвал к обновлению союза между Церковью, художниками и культурными учреждениями «для защиты человеческого начала», а также предостерёг от цензуры и гомогенизации, противопоставив художественный поиск работе поисковых систем, возвращающих пользователю то, что он и так ожидает увидеть.

Папа Лев XIV выступил с критикой ИИ-искусства призвал Церковь заключить новый союз с художниками
Источник изображения: Pope Leo XIV / X

Выступление вписывается в последовательную линию Ватикана по теме ИИ: ранее Лев XIV уже высказывался о возможных угрозах искусственного интеллекта для человеческого достоинства, а в мае Ватикан учредил специальную комиссию по ИИ для координации церковной политики. Axios отмечает, что нынешняя речь сфокусирована именно на культурном производстве, а не на этике алгоритмов в целом.

Позиция понтифика не разрешает конкретных споров об авторстве, копирайте и маркировке синтетического контента, но добавляет голос в дебаты, которые обычно ведутся отдельно разработчиками моделей, художниками, судами и регуляторами.

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