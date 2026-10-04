ПК-игры на пике, несмотря на высокие цены комплектующих. Выручка Steam по итогам года может установить новый рекорд

Согласно оценкам Alinea Analytics, платформа Steam заработала в сентябре 1,7 млрд долларов. Это новый рекорд площадки именно для сентября.

Это сразу на 13% больше, чем в сентябре 2025 года, когда был установлен предыдущий месячный рекорд. Кроме того, в целом весь третий квартал также стал лучшим для Steam. Выручка составила 5,5 млрд долларов, что на 12% больше, чем в прошлом году.

На текущий момент суммарно 2026 год принёс Valve 16,5 млрд долларов, по сравнению с 14,5 млрд за тот же период прошлого года. То есть, почти наверняка, 2026 год в целом установит новый рекорд, а выручка Steam перевалит за 20 млрд долларов. При этом, напомним, Valve является частной компанией, так что все эти оценки опираются на расчёты самих аналитиков, так как Valve никаких финансовых отчётов не публикует.

Counter-Strike 2, Apex Legends, PUBG и Dota 2 принесли в общей сложности почти 168 млн долларов, что составляет почти 10% от общей суммы за сентябрь. Эти игры продолжают быть локомотивами платформы, несмотря на то, что сами по себе бесплатные.

Если же говорить о платных играх, лидером в прошлом месяце стала свежая Wardogs, принесшая почти 87 млн. Новая часть Onimusha с 30,4 млн расположилась на втором месте. В лидерах также The Blood of Dawnwalker, Bodycam, FC 27, How to Fish и свежая Control Resonant от Remedy.