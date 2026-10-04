ПК-игры на пике, несмотря на высокие цены комплектующих. Выручка Steam по итогам года может установить новый рекорд

1,7 млрд долларов за месяц

ФинансыValveигры

Согласно оценкам Alinea Analytics, платформа Steam заработала в сентябре 1,7 млрд долларов. Это новый рекорд площадки именно для сентября.

Это сразу на 13% больше, чем в сентябре 2025 года, когда был установлен предыдущий месячный рекорд. Кроме того, в целом весь третий квартал также стал лучшим для Steam. Выручка составила 5,5 млрд долларов, что на 12% больше, чем в прошлом году.

ПК-игры на пике, несмотря на высокие цены комплектующих. Выручка Steam по итогам года может установить новый рекорд
Источник изображения: Alinea Analytics

На текущий момент суммарно 2026 год принёс Valve 16,5 млрд долларов, по сравнению с 14,5 млрд за тот же период прошлого года. То есть, почти наверняка, 2026 год в целом установит новый рекорд, а выручка Steam перевалит за 20 млрд долларов. При этом, напомним, Valve является частной компанией, так что все эти оценки опираются на расчёты самих аналитиков, так как Valve никаких финансовых отчётов не публикует.

Counter-Strike 2, Apex Legends, PUBG и Dota 2 принесли в общей сложности почти 168 млн долларов, что составляет почти 10% от общей суммы за сентябрь. Эти игры продолжают быть локомотивами платформы, несмотря на то, что сами по себе бесплатные.

Фото 1
Источник изображения: Alinea Analytics

Если же говорить о платных играх, лидером в прошлом месяце стала свежая Wardogs, принесшая почти 87 млн. Новая часть Onimusha с 30,4 млн расположилась на втором месте. В лидерах также The Blood of Dawnwalker, Bodycam, FC 27, How to Fish и свежая Control Resonant от Remedy.

Предыдущая публикация: Энтузиасты за $10 000 и один месяц навайбкодили бесплатную браузерную игру Taipei GTA — в нее играет более 1 млн человекСледующая публикация: Не твердое, не жидкое и даже не просто плазма: российские физики обнаружили необычный переход
Главное
Все новости
2 минуты назадOpenAI раскрыла ещё один случай несанкционированного доступа ИИ-агента к системе правительства Австралии
19 минут назад1В современной Вселенной запасы нейтрального водорода почти не изменились, но рождение звёзд замедлилось в 2,5 раза
Астрономы впервые получили первое прямое изображение растущей протопланеты30 минут назадАстрономы впервые получили первое прямое изображение растущей протопланеты Телескоп ALMA запечатлел систему WISPIT 2 в 430 световых годах от Земли и подтвердил: планеты формируются именно так, как предсказывали компьютерные симуляции
40 минут назадBroadcom выдаст Anthropic кредит на $42 млрд под закупку чипов — и тут же предупредит о конфликте интересов
46 минут назадКрупнейший энергогенератор Японии построит ЦОД на 400 МВт в обход очереди к сети совместно с Dell
«Джеймс Уэбб» открыл 1315 переменных звёзд в двух самых плотных системах Млечного Пути54 минуты назад«Джеймс Уэбб» открыл 1315 переменных звёзд в двух самых плотных системах Млечного Пути В Liller 1 раньше не знали ни одной переменной звезды, телескоп нашёл 915 — почти вдвое больше, чем в лидировавшем ранее ω Центавра
14:425Умные часы от Lenovo с большим экраном и защитой IP68 — всего 28 долларов. Lenovo Watch Fit 3 вышли в продажу
14:335Новую BMW 3 Series привезут в Россию — базовая версия удачно попала под льготный утильсбор
14:289Исследование: чат-боты вызывают зависимость, усиливают бред и подталкивают к суициду. Учёные из Лондона описали механизм
14:261Nissan Teana вернулся в Россию: за бизнес-седан с мотором мощностью 156 л.с. просят 3,8 млн рублей
14:212Папа Лев XIV выступил с критикой ИИ-искусства призвал Церковь заключить новый союз с художниками
14:151Свежую Marvel's Wolverine уже запустили на ПК через эмулятор, получив до 20 к/с
14:14Не твердое, не жидкое и даже не просто плазма: российские физики обнаружили необычный переход
14:07Энтузиасты за $10 000 и один месяц навайбкодили бесплатную браузерную игру Taipei GTA — в нее играет более 1 млн человек
13:5511OpenAI выбрала процессоры AMD Epyc, а не Nvidia Vera, так как последние отстают по уровню зрелости
13:457Японцы воскресили CD-плеер и научили его светиться ночью. Представлен Pixel Tunes After Hours — СD-плеер за $85 с поддержкой Bluetooth 5.3 и зарядкой по USB-C
13:36«Джеймс Уэбб» зафиксировал неожиданные изменения в кольцах кентавра Харикло: такую динамику астрономы не ожидали увидеть у столь малого объекта
13:343Этот ноутбук можно уронить с высоты до 90 см и установить внутри две батареи. Представлен обновлённый Dell Pro Rugged 14
13:326«Компания сверхинтеллекта». Илон Маск заявил, что SpaceX переименуют
13:271Аниме-девочка на корпусе и неплохой заводской разгон. Представлена видеокарта Gigabyte Aorus GeForce RTX 5060 ARI 8G
13:202Еще никогда автомобили Kia не были такими популярными: автопроизводитель установил рекорд продаж за 64 года
13:171Стартап Volantis привлёк $88 млн на фотонную память в обход фосфида индия — Европа ставит именно на него
13:091Anthropic вложит $100 млн в обучение 10 000 инженеров — анонсирована первая академия от ИИ-компании
13:077Большой седан размером с Camry, 238 л.с., расходом 2,59 л/100 км, запасом хода 2370 км — всего 130 тыс. юаней (1,6 млн рублей). Новый BYD Qin MAX стал хитом в Китае
12:554Google закручивает гайки: Gemini: компания урезает бесплатный ИИ Gemini — с 9 октября пользователям оставят только Flash-Lite
12:478Toyota Alphard скопировали в Пакистане: минивэн Metro получил мотор мощностью 5 л.с.
11:5628000 мАч и большой экран за 135 долларов. Представлен Honor Pad X7b — бюджетный планшет в металлическом корпусе
11:442Volvo напомнила о себе в России: компания продлила права на свой товарный знак до 2035 года
11:35Даже слабая гравитация Луны может запускать землетрясения на Земле
11:267Ученые смешали дрожжи, желатин и песок — получился стройматериал для Марса
Сфера диаметром 58 см изменила мир: 69 лет назад СССР запустил первый спутник Земли11:1845Сфера диаметром 58 см изменила мир: 69 лет назад СССР запустил первый спутник Земли 69 лет назад Земля впервые услышала «бип-бип» из космоса
Китайцы уже пользуются, всем остальным придется ждать 2027 года. Стало известно, когда Honor 9 Pro Max выйдет за пределами Китая11:112Китайцы уже пользуются, всем остальным придется ждать 2027 года. Стало известно, когда Honor 9 Pro Max выйдет за пределами Китая Honor подтвердила запуск в Европе пока одной модели линейки — Magic 9 Pro Max