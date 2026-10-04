Энтузиасты за $10 000 и один месяц навайбкодили бесплатную браузерную игру Taipei GTA — в нее играет более 1 млн человек

Разработчики платформы AICodeWith выпустили бесплатную браузерную игру Taipei GTA, вдохновленную серией Grand Theft Auto. Как следует из названия, события развиваются в столице Тайваня.

Разработчики не создавали игру самостоятельно — работу выполнили несколько ИИ-моделей примерно за месяц, на все ушло около $10 000. Проект стал своеобразной демонстрацией возможностей вайбкодинга.

AICodeWith — платформа для ИИ-разработки, предоставляющая доступ более чем к 30 моделям, включая DeepSeek, Qwen, Kimi и GLM. Taipei GTA разработчики используют в том числе как пример того, насколько крупный и функциональный проект можно собрать с помощью подобных инструментов за относительно короткое время.

По сообщениям тайваньских СМИ, уже через три дня после запуска количество одновременно подключенных к игре пользователей достигло 1,2 млн.

Сама Taipei GTA представляет собой веб-приложение, размещенное на облачной платформе Vercel. В игре в упрощенном виде воссозданы районы и достопримечательности Тайбэя. На улицах можно встретить многочисленные скутеры, магазины, ночные рынки, неоновые вывески, рекламу образовательных центров и полицейских.

Игрок начинает игру пешком, имея при себе 500 новых тайваньских долларов — около $16. Как и в GTA, можно свободно перемещаться по открытому миру, искать транспорт и т.д. Для тех, кто предпочитает более структурированный игровой процесс, предусмотрены 93 задания.

При этом Taipei GTA отличается довольно скромными техническими требованиями. В игре используются низкополигональные модели и относительно простое освещение. По данным Tom's Hardware, ноутбук со встроенной графикой Radeon 890M способен выдавать более 100 кадров в секунду. Визуально проект напоминает трехмерные игры начала 2000-х годов, а ближайшей аналогией из серии Rockstar можно назвать GTA: San Andreas.

Разработчики продолжают развивать проект и собирают предложения для будущих обновлений.