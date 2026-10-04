Энтузиасты за $10 000 и один месяц навайбкодили бесплатную браузерную игру Taipei GTA — в нее играет более 1 млн человек

Возможно, GTA VII тоже станет результатом вайбкодинга

Искусственный интеллект

Разработчики платформы AICodeWith выпустили бесплатную браузерную игру Taipei GTA, вдохновленную серией Grand Theft Auto. Как следует из названия, события развиваются в столице Тайваня.

Энтузиасты за $10 000 и один месяц навайбкодили бесплатную браузерную игру Taipei GTA — в нее играет более 1 млн человек
Источник изображения: Скриншот Taipei GTA

Разработчики не создавали игру самостоятельно — работу выполнили несколько ИИ-моделей примерно за месяц, на все ушло около $10 000. Проект стал своеобразной демонстрацией возможностей вайбкодинга.

AICodeWith — платформа для ИИ-разработки, предоставляющая доступ более чем к 30 моделям, включая DeepSeek, Qwen, Kimi и GLM. Taipei GTA разработчики используют в том числе как пример того, насколько крупный и функциональный проект можно собрать с помощью подобных инструментов за относительно короткое время.

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Источник изображения: Скриншот Taipei GTA

По сообщениям тайваньских СМИ, уже через три дня после запуска количество одновременно подключенных к игре пользователей достигло 1,2 млн.

Сама Taipei GTA представляет собой веб-приложение, размещенное на облачной платформе Vercel. В игре в упрощенном виде воссозданы районы и достопримечательности Тайбэя. На улицах можно встретить многочисленные скутеры, магазины, ночные рынки, неоновые вывески, рекламу образовательных центров и полицейских.

Игрок начинает игру пешком, имея при себе 500 новых тайваньских долларов — около $16. Как и в GTA, можно свободно перемещаться по открытому миру, искать транспорт и т.д. Для тех, кто предпочитает более структурированный игровой процесс, предусмотрены 93 задания.

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Источник изображения: Скриншот Taipei GTA

При этом Taipei GTA отличается довольно скромными техническими требованиями. В игре используются низкополигональные модели и относительно простое освещение. По данным Tom's Hardware, ноутбук со встроенной графикой Radeon 890M способен выдавать более 100 кадров в секунду. Визуально проект напоминает трехмерные игры начала 2000-х годов, а ближайшей аналогией из серии Rockstar можно назвать GTA: San Andreas.

Разработчики продолжают развивать проект и собирают предложения для будущих обновлений.

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