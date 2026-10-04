OpenAI выбрала процессоры AMD Epyc, а не Nvidia Vera, так как последние отстают по уровню зрелости

Летом компания OpenAI представила собственный ИИ-процессор Jalapeno, а теперь рассказала, что использует их в своих серверах вместе с CPU AMD.

Серверные процессоры Epyc поколения Turin используются в качестве хост-процессоров, и каждый оснащён дополнительно 1,5 ТБ оперативной памяти.

При этом один из топ-менеджеров компании рассказал, что OpenAI выбрала именно Epyc, потому что сейчас это самый прагматичный выбор.

Наш подход к проектированию заключался в снижении рисков и обеспечении быстрой разработки. Nvidia Vera, как самостоятельный продукт, несколько отстает по уровню зрелости. Turing — мощный инструмент. Он выполнил необходимые нам задачи, и отчасти наши партнеры уже имели опыт работы с ним. В программе Jalapeno мы старались принимать очень прагматичные решения. Мы хотели быть амбициозными в отношении производительности и стоимости, но не хотели брать на себя ненужные риски. Это показалось нам хорошим проектным решением, которое соответствовало бы параметрам, которые мы используем при принятии подобных проектных решений

Процессоры Nvidia Vera пока только появляются на рынке у партнёров Nvidia, и это фактически первая подобная оценка от какой-либо крупной компании.