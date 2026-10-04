Японцы воскресили CD-плеер и научили его светиться ночью. Представлен Pixel Tunes After Hours — СD-плеер за $85 с поддержкой Bluetooth 5.3 и зарядкой по USB-C

Японская компания Sincere Inc. представила лимитированную версию портативного CD-плеера Pixel Tunes под названием After Hours. Новинка получила полупрозрачный корпус со светонакопительным эффектом и сочетает ретродизайн с современными функциями —Bluetooth 5.3 и зарядкой по USB-C.

Днем After Hours выглядит как обычный Pixel Tunes: дымчатый прозрачный пластик позволяет частично рассмотреть внутренние компоненты устройства. Однако в материал корпуса добавлен фосфоресцирующий состав. Он накапливает свет, а после его выключения корпус начинает мягко светиться зеленым.

Производитель описывает концепцию дизайна как переход от яркой повседневности к «личному миру ночи». After Hours стала одной из четырех расцветок Pixel Tunes, но только эта версия получила светонакопительный эффект. Остальные варианты называются Warm Gray, Ray of Light и 1983.

Несмотря на явный ретро-дизайн, плеер отвечает духу современности: для подключения беспроводных наушников и колонок используется Bluetooth 5.3. Встроенный литий-ионный аккумулятор заряжается через USB Type-C и обеспечивает от пяти до семи часов воспроизведения. Для проводных наушников предусмотрен стандартный 3,5-мм разъем.

У Pixel Tunes есть собственные стереодинамики и небольшой ЖК-дисплей. Управление выполнено в традиционном для подобных устройств стиле: отдельные кнопки отвечают за воспроизведение, паузу, остановку, переключение и перемотку треков, а громкость регулируется механическим колесиком, совмещенным с выключателем.

Для защиты от пропусков при переноске предусмотрена система ESP: 60-секундный аудиобуфер обеспечивает непрерывность воспроизведения музыки при тряске или кратковременных сбоях чтения диска..

Pixel Tunes After Hours стоит всего $85. Плеер ориентирован прежде всего на японский рынок, однако некоторые продавцы, включая Amazon Japan, могут отправлять устройство за рубеж.