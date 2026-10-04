Этот ноутбук можно уронить с высоты до 90 см и установить внутри две батареи. Представлен обновлённый Dell Pro Rugged 14

Компания Dell обновила свой защищённый ноутбук Pro Rugged 14, оснастив его более свежими процессорами Intel. Теперь сердцем служат CPU Core Ultra Series 3.

На выбор есть Core Ultra 5 335, Core Ultra 5 336H и Core Ultra 7 366H. Моделей X с мощным iGPU нет. Но, впрочем, купить новинку Dell можно и с дискретным GPU. Правда, это не игровая видеокарта, а профессиональная RTX PRO 500 Blackwell.

Также можно выделить от 16 до 64 ГБ ОЗУ, причём тут используются модули LPCAMM2-8533. SSD может быть объёмом от 512 ГБ до 2 ТБ. В качестве опции есть самошифрующиеся SSD-накопители.

Ноутбук оснащён 14-дюймовым экраном 1200р, причём отдельно есть модификация с очень ярким (1100 кд/кв.м) дисплеем. Также можно выделить батарею ёмкостью 53,5 Втч, возможность установки ещё одного такого же аккумулятора, Wi-Fi 7, опциональный модем Snapdragon X72 5G, GPS, пару Thunderbolt 4 и даже RS232.

Весит ноутбук 2,13 кг, что не так уж и много для подобного класса. Правда, толщина составляет 33,6 мм. Зато Dell говорит, что ноутбук выдержит падение с высоты до 90 см.

Цены новинки стартуют с 3945 долларов.