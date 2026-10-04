«Компания сверхинтеллекта». Илон Маск заявил, что SpaceX переименуют

Илон Маск заявил о намерении переименовать SpaceXAI в SpaceXSI после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ, предписывающий федеральным ведомствам использовать термин Super Intelligence (SI, «сверхинтеллект») вместо привычного Artificial Intelligence (AI, «искусственный интеллект»).

Соответствующий указ Трамп подписал 29 сентября. Новая терминология обязательна для государственных департаментов и агентств США, хотя сама по себе она не меняет общепринятое техническое определение искусственного интеллекта.

После этого один из пользователей X спросил Маска, может ли SpaceXAI сменить название на SpaceXSI. Предприниматель ответил утвердительно: «Да, мы внесем изменения». Позднее Маск отдельно написал в X, что SpaceX является «компанией сверхинтеллекта».

Название SpaceXAI появилось относительно недавно. В феврале 2026 года аэрокосмическая компания Маска SpaceX приобрела xAI, после чего чат-бот Grok и социальная платформа X были интегрированы в общую экосистему. В июле xAI объявила о переименовании в SpaceXAI и сменила логотип и имя учетной записи в X.

Показательный эпизод произошел и в Белом доме после объявления Трампа о переходе на новую терминологию. Во время общения с журналистами Маск по привычке произнес «AI», но почти сразу исправился на «SI». Стоявший рядом Трамп поблагодарил предпринимателя и похлопал его по плечу.