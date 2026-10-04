«Джеймс Уэбб» зафиксировал неожиданные изменения в кольцах кентавра Харикло: такую динамику астрономы не ожидали увидеть у столь малого объекта

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» (JWST) впервые в истории провёл спланированное и успешное наблюдение покрытия звезды малым телом Солнечной системы. Объектом стал 10199 Харикло — кентавр, чья орбита пролегает между Юпитером и Нептуном. В результате наблюдений астрономы обнаружили, что два его кольца изменились противоположным образом за несколько лет.

Исследователи из Института астрофизики Андалусии (IAA-CSIC) под руководством Пабло Сантоса-Санса сравнили данные «Уэбба» за октябрь 2022 года с наблюдениями прошлых покрытий за десятилетие. «Внутреннее кольцо демонстрирует значительно более высокую плотность, тогда как внешнее — более низкую», — сообщил Сантос-Санс. Противоположная динамика указывает, что на кольцевую систему влияет более широкий спектр процессов, чем предполагалось, и заставляет пересмотреть представления о том, как такие структуры формируются, эволюционируют и сохраняют стабильность.

Источник изображения: L. Maquet, Observatoire de Paris

Харикло — второй по величине объект с кольцами после кентавра Хирона. Ещё 10 лет назад считалось, что кольца есть только у планет-гигантов. Ширина колец и огромное расстояние до них делают прямое наблюдение практически невозможным, единственный способ изучения — покрытие звезды, когда каждое кольцо поочерёдно заслоняет свет и создаёт короткий провал в кривой блеска. Во время наблюдения 2022 года Харикло двигался относительно «Джеймса Уэбба» со скоростью около 2,5 км/с, что дало оптимальные условия для наблюдений.

Проведение такого наблюдения потребовало исключительной точности. Соавтор работы Юджел Килич, постдок IAA-CSIC, пояснил, что потребовалось знать с необычайной точностью орбиту Харикло, положение звезды — здесь помогла европейская миссия Gaia — и траекторию самого телескопа, находящегося примерно в 1,5 миллиона километров от Земли в точке Лагранжа L2. «JWST движется по орбите вокруг этой области, и она требует периодических коррекций с помощью манёвров удержания», — добавил он.

Сантос-Санс подчеркнул, что сама способность зафиксировать изменения в кольцах открывает новое окно для понимания эволюции не только системы Харикло, но и, возможно, других кольцевых систем Солнечной системы. Что именно вызывает наблюдаемую динамику — спутники-пастухи, приливные силы или иные механизмы, — пока что остаётся открытым вопросом.