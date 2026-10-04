Аниме-девочка на корпусе и неплохой заводской разгон. Представлена видеокарта Gigabyte Aorus GeForce RTX 5060 ARI 8G

Она очень крупная для 5060

Компания Gigabyte представила видеокарту GeForce RTX 5060 с неплохим заводским разгоном, большим кулером и оформлением в стиле аниме.

Модель Aorus GeForce RTX 5060 ARI 8G предлагает GPU, разогнанный до частоты 2772 МГц, что соответствует прибавке относительно референсной частоты примерно на 9%. Весьма неплохо по сегодняшним меркам.

Также тут стоит выделить размеры. Карта в длину достигает 329 мм, что характерно для флагманских адаптеров. Разве что толщина в два слота расширения намекает на более низкий ранг. Зато такая карта должна быть холодной и тихой.

Что касается дизайна, карта украшена изображением Ari — маскота бренда Aorus. Изображение аниме-персонажа можно найти как на самой карте, так и на коробке. Более того, в комплекте имеется кукла Ari и наклейка с её же изображением.