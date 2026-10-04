Еще никогда автомобили Kia не были такими популярными: автопроизводитель установил рекорд продаж за 64 года

Почти 850 тыс. машин за один квартал — Kia продает в два раза больше машин, чем Tesla

Kia отчиталась о рекордных мировых продажах в третьем квартале 2026 года. С июля по сентябрь компания реализовала 846 764 автомобиля — это лучший результат для третьего квартала за всю историю марки, ведущую отсчет автомобильных продаж с 1962 года.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года глобальные продажи Kia выросли на 7,8%. Предыдущий рекорд был установлен год назад, когда компания продала 785 137 автомобилей.

Особенно примечательно, что Kia удалось нарастить продажи на фоне заметного снижения результатов родственной Hyundai. Согласно официальной статистике Hyundai Motor, в третьем квартале компания реализовала по всему миру 915 026 автомобилей. Годом ранее результат составлял около 1,038 млн машин, то есть продажи сократились примерно на 11,9%.

Положительная динамика Kia сохранилась и в сентябре. За месяц компания продала по всему миру 281 984 автомобиля — на 5,1% больше, чем годом ранее.

При этом на домашнем южнокорейском рынке продажи Kia снизились на 6,7%, до 45 705 машин. Рост обеспечили зарубежные рынки, где компания реализовала 235 457 автомобилей — на 7,5% больше сентябрьского результата прошлого года.

У Hyundai результаты сентября оказались значительно слабее. Мировые продажи компании сократились на 16%, до 307 998 автомобилей. В Южной Корее Hyundai реализовала 49 022 машины — на 25,7% меньше прошлогоднего результата.