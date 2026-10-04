Стартап Volantis привлёк $88 млн на фотонную память в обход фосфида индия — Европа ставит именно на него

Стартап использует лазеры на арсениде галлия, чтобы не зависеть от Китая, контролирующего 70% мировых поставок фосфида индия, цены на который подскочили на 250%

Стартап Volantis привлёк $88 миллионов долларов в раунде серии A на создание фотонного интерфейса между ИИ-чипами и памятью. Ключевое решение — использование лазеров на арсениде галлия вместо фосфида индия, материала, на котором построена почти вся европейская фотонная стратегия. Основатели Тапа Гош, стипендиат Thiel и бывший участник Y Combinator, и Рой Мид, экс-руководитель программы High Bandwidth Memory в Micron и бывший вице-президент Ayar Labs, планируют первые поставки заказчикам в 2027 году.

Выбор материала — не академический спор. Китай контролирует около 70% мировых поставок фосфида индия, и к июню цены на пластины из этого материала подскочили примерно на 250%. Генеральный директор IQE назвал доступ к ним ключевым риском для полупроводниковой индустрии. Volantis сознательно обходит эту зависимость. Тем временем Европа движется в противоположном направлении: Нидерланды строят в Эйндховене пилотную линию на фосфиде индия стоимостью 153 миллиона евро, которая перейдёт на 6-дюймовые пластины и заработает в том же 2027 году.

Источник изображения: Volantis

Система Volantis A-1 нацелена на модели объёмом свыше 20 триллионов параметров и обещает до 10 000 токенов в секунду на пользователя — пока что это проектные цели, а не замеры с реального устройства.

Сан-Франциско не одинок в фотонной гонке: Lightmatter привлекла $400 миллионов, Ayar Labs — $500 миллионов, Lumilens — более $700 миллионов. Европейская же программа шире только пилотной линии: консорциум PIXEurope оперирует 380 миллионами евро, объединяя 20 организаций из 11 стран с координацией из Барселоны, из которых около 133 миллионов достаётся Нидерландам. Однако европейские деньги — преимущественно государственные и промышленные, тогда как американские стартапы оперируют совершенно иными суммами, а типичный европейский фотонный фонд — порядка 60 миллионов евро. Не все, впрочем, ставят на свет: швейцарская Kandou в марте привлекла $225 миллионов, ставя на медные технологии, просто потому, что медь уже стоит в каждом дата-центре.