Большой седан размером с Camry, 238 л.с., расходом 2,59 л/100 км, запасом хода 2370 км — всего 130 тыс. юаней (1,6 млн рублей). Новый BYD Qin MAX стал хитом в Китае

В Китае он расходится в таких же количествах, как Lada Granta в России (и даже чуть больше)

Новый BYD Qin MAX продолжает набирать популярность на китайском рынке. В сентябре компания реализовала 12 066 автомобилей, сообщил генеральный директор подразделения продаж BYD Dynasty Лу Тянь. Таким образом, продажи модели второй месяц подряд превышают 10 тыс. экземпляров.

Qin MAX вышел на китайский рынок 13 августа и стал самой крупной моделью семейства Qin. Автомобиль предлагается в полностью электрической версии EV и в виде подключаемого гибрида DM-i. Всего покупателям доступны девять модификаций стоимостью от 100 до 144 тыс. юаней (1,25-1,8 млн рублей).

Габариты седана составляют 4866 × 1880 × 1495 мм, колесная база — 2820 мм. Объем багажника — 523 литра, а при сложенных задних сиденьях увеличивается до 1450 литров. В салоне предусмотрено 27 отсеков для хранения различных мелочей.

Электрический Qin MAX EV оснащается аккумулятором Blade второго поколения и поддерживает фирменную технологию сверхбыстрой зарядки. Кроме того, BYD предлагает покупателям год бесплатного использования совместимых быстрых зарядных станций.

В зависимости от версии электромотор развивает 163 или 326 л.с., топовая версия способна разгоняться с места до 100 км/ч за 5,8 секунды.

Подключаемый гибрид Qin MAX DM-i получил 1,5-литровый атмосферный бензиновый двигатель мощностью 74 кВт (101 л.с.) и электромотор на 175 кВт (238 л.с.). По данным BYD, на чистом электричестве автомобиль способен проехать до 320 км, а суммарный запас хода с полностью заряженной батареей и полным топливным баком достигает 2370 км. Расход топлива при разряженной тяговой батарее заявлен на уровне 2,59 л/100 км по циклу NEDC. При этом заявленный запас хода и расход относятся к разным условиям измерения, поэтому напрямую сравнивать их между собой некорректно.

Старшие версии Qin MAX также оснащаются комплексом помощи водителю «Глаз Бога» уровня B с лидаром.