Anthropic вложит $100 млн в обучение 10 000 инженеров — анонсирована первая академия от ИИ-компании

Anthropic запустила Claude Frontier Academy — первую в своём роде образовательную программу от компании-разработчика ИИ, нацеленную на подготовку инженеров, способных внедрять модели в корпоративную среду. Компания выделила $100 миллионов с целью обучить 10 000 специалистов по стандарту Frontier Deployed Engineer (FDE) к концу 2027 года. В первых наборах участвуют инженеры из Accenture, Bain, Capgemini, Commonwealth Bank of Australia, Deloitte, McKinsey, Morgan Stanley и Novo Nordisk.

Программа построена по медицинской модели: врач учится у практикующего врача, тренируется на реальных случаях и сдаёт экзамен, прежде чем работать самостоятельно. Так же и здесь: резиденты проходят многодневную очную сессию с инженерами Anthropic и лицензированными инструкторами, разбирают симулированное корпоративное внедрение Claude — от выбора сценария до проверки безопасности и передачи в эксплуатацию, — а затем сдают практический экзамен на новом сценарии. Сдавшие получат статус Claude Resident Engineer и перейдут к 12-недельной резидентуре.

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На этапе резидентуры каждый инженер ведёт реальный проект внедрения Claude в собственной организации при поддержке инженеров Anthropic и с обменом опытом внутри когорты. После финальной оценки выпускники получат статус Claude Frontier Deployed Engineer, первые обладатели этого статуса ожидаются в начале 2027 года. Когорты работают в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Лондоне, а участие возможно только по номинации от организации через её аккаунт-менеджера в Anthropic.

Глава развития бизнеса и партнёрств Anthropic Стив Корфилд так сформулировал цель: «Небольшая команда людей с высокой агентностью, правильными навыками, доступом к Claude и глубоким пониманием своего бизнеса способна трансформировать целую компанию. Трудность в том, чтобы создать такую глубину таланта». Он подчеркнул, что ни одна ИИ-компания ранее не инвестировала в подготовку кадров внутри заказчиков и партнёров на таком уровне.

Академия опирается на уже работающую партнёрскую сеть Claude Partner Network, в рамках которой профессионалы из 46 000 фирм получили более 175 000 сертификаций Claude, а почти 4 000 человек прошли интенсивную программу Basecamp. Параллельно Anthropic объявила о расширении стратегического сотрудничества с британским банком Barclays для внедрения защищённых ИИ-систем корпоративного уровня, а также о создании новой исследовательской группы и лаборатории в области наук о жизни, которая, как заявлено, уже обнаружила новую ферментную систему со свойствами, напоминающими CRISPR.