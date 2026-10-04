Google закручивает гайки: Gemini: компания урезает бесплатный ИИ Gemini — с 9 октября пользователям оставят только Flash-Lite

Обычные пользователи без платной подписки лишатся доступа к моделя классов Flash и Pro

Google меняет условия доступа к ИИ-моделям в приложениях Gemini. С 9 октября 2026 года пользователи личных аккаунтов без подписки Google AI лишатся доступа к моделям классов Flash и Pro. Им останется только более простая Flash-Lite.

Модели Flash станут доступны начиная с подписки Google AI Plus, а для использования наиболее продвинутых моделей Pro потребуется тариф AI Pro или AI Ultra. Владельцы двух старших подписок при этом сохранят доступ ко всем трем классам моделей — Flash-Lite, Flash и Pro.

Новая схема не привязана к конкретным поколениям Gemini. Сейчас компания использует, в частности, Gemini 3.8 Flash и Gemini 3.1 Pro, однако в дальнейшем версии моделей могут обновляться без изменения самого принципа распределения возможностей по тарифам.

Одновременно Google сделает подписку AI Pro привлекательнее. Ее пользователям станет доступен Deep Think — продвинутый режим рассуждений, который ранее был одним из преимуществ более дорогого тарифа AI Ultra. Google описывает его как режим «максимального параллельного рассуждения».

В октябре также появится возможность выбирать вычислительную нагрузку модели — низкую, среднюю или высокую. При повышении этого параметра ИИ сможет использовать больше вычислительных ресурсов для подготовки ответа, но доступный пользователю лимит будет расходоваться быстрее.

Изменения касаются именно потребительских приложений Gemini для личных аккаунтов. Новые ограничения автоматически не распространяются на Gemini API, Google AI Studio и другие продукты компании.

Параллельно Google пересматривает доступ к сторонним моделям в среде разработки Antigravity. Claude Sonnet 5.5 и Claude Opus 5.5 будут доступны пользователям с полноценной платной подпиской AI Pro и владельцам AI Ultra. Бесплатные аккаунты и подписчики AI Plus их не получат.

Кроме того, со 2 ноября из Antigravity исчезнут Claude Sonnet 4.6, Claude Opus 4.6 и GPT-OSS-120B. Сейчас ими могут пользоваться в том числе бесплатные аккаунты и подписчики AI Plus.