Toyota Alphard скопировали в Пакистане: минивэн Metro получил мотор мощностью 5 л.с.

Пакистанская компания Nora EV представила компактный электрический минивэн Metro, внешность которого явно перекликается с Toyota Alphard и Vellfire. При этом технические характеристики новинки заметно скромнее ее внешности: электромотор развивает всего 4 кВт, или около 5 л.с. И он установлен на задней оси.

Передняя часть Nora EV Metro получила крупную радиаторную решетку и вертикальные декоративные элементы с хромированной отделкой, сильно напоминающие решения японских минивэнов Toyota. Похожие мотивы прослеживаются в оформлении боковин и задней части.

По размерам пакистанская машина значительно меньше Alphard. Длина Metro составляет всего 3900 мм, то есть автомобиль сопоставим по габаритам с небольшими городскими моделями. Он оснащен 14-дюймовыми легкосплавными колесами, а вместо характерных для крупных минивэнов сдвижных дверей здесь используются обычные распашные.

Салон рассчитан на пять человек. Передняя панель визуально имитирует широкую цифровую панель, однако и тут «обман»: экран мультимедийной системы расположен по центру. В оснащение входят кондиционер, электрические стеклоподъемники, кнопочный запуск двигателя, камера заднего вида, Bluetooth и USB.

Платформа автомобиля имеет китайское происхождение, однако Nora EV утверждает, что адаптировала ее к дорожным условиям Южной Азии и доработала салон для более

Покупателям предложат литий-железо-фосфатные аккумуляторы емкостью 9, 15 или 23,1 кВт·ч. С самой большой батареей производитель обещает запас хода от 250 до 300 км.

Кроме того, Nora EV планирует развивать в Пакистане сеть станций быстрой замены аккумуляторов. Предусмотрена и версия с бензиновым увеличителем запаса хода для тех, кому требуется большая дальность поездок. Она получит небольшой генератор и топливный бак объемом 3 литра. По утверждению производителя, такая система сможет добавить еще 150–180 км пробега.

Компания Nora EV была основана в 2025 году и планирует локализовать в Пакистане производство ряда компонентов, включая кузовные детали и светотехнику.