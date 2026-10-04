8000 мАч и большой экран за 135 долларов. Представлен Honor Pad X7b — бюджетный планшет в металлическом корпусе

Honor выпустила доступный планшет Pad X7b. Новинка получила 9,7-дюймовый экран, металлический корпус и аккумулятор емкостью 8000 мА·ч. Цена — всего 135 долларов.

Разрешение экрана Honor Pad X7b составляет 2052 × 1152 пикселей, кадровая частота — 90 Гц. Максимальная яркость заявлена на уровне 500 нит, обеспечивается охват 100% цветового пространства sRGB. Рамка экрана большая, экран занимает около 81% площади передней панели.

В основе планшета лежит SoC Qualcomm Snapdragon 685. Устройство получило 4 ГБ оперативной памяти, еще до 4 ГБ можно получить за счет виртуального раздела, создаваемого во флеш-памяти. Объем последней составляет 128 ГБ. Есть слот для карт microSD, поддерживаются карты объемом до 2 ТБ.

Аккумулятор емкостью 8000 мА·ч, по оценке Honor, обеспечивает до 16 часов воспроизведения видео или до 21 часа чтения электронных книг. В режиме ожидания устройство способно проработать до 82 дней. Толщина корпуса составляет 8,48 мм, а масса планшета — 447 г.

Honor Pad X7b уже появился на глобальном сайте производителя, однако пока официально продается только в Саудовской Аравии. Базовая версия стоит 499 риалов — $135. Цена версии с LTE и 128 ГБ флеш-памяти составляет $185.