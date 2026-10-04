Volvo напомнила о себе в России: компания продлила права на свой товарный знак до 2035 года

Volvo зарегистрировала в России фирменный логотип в качестве товарного знака. Регистрация распространяется на автомобили, электромобили и гибриды, двигатели и другое оборудование, а также услуги по ремонту и техническому обслуживанию, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспатента. Заявку шведская Volvo Trademark Holding AB подала в декабре 2025 года через AB Volvo. Роспатент зарегистрировал товарный знак в сентябре 2026 года, а исключительное право на него будет действовать до декабря 2035 года.

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Volvo приостановила деятельность в России в феврале 2022 года. Позднее российские активы автоконцерна были переданы местному инвестору. При этом регистрация товарного знака сама по себе не означает, что Volvo готовится возобновить официальные продажи автомобилей в России. Зарубежные компании могут продолжать регистрировать и продлевать права на свои бренды даже после ухода с отдельных рынков.

Ранее глава Роспатента Юрий Зубов объяснял, что сохранение прав на товарные знаки позволяет правообладателям защищать бренды от использования сторонними компаниями и продажи продукции под видом оригинальной.