Даже слабая гравитация Луны может запускать землетрясения на Земле

Всё дело в резонансе

Наука и космос

Даже слабое гравитационное воздействие Луны и Солнца способно влиять на движение земных разломов и при определенных условиях запускать так называемые медленные землетрясения. Ученые из Франции с помощью компьютерного моделирования предложили объяснение механизма этого явления.

Изображение сгенерировано Gemini
Изображение сгенерировано Gemini
Источник изображения: Gemini

Медленные землетрясения отличаются от обычных сейсмических событий продолжительностью. При привычном землетрясении накопленная в горных породах энергия высвобождается за секунды или минуты, а вот медленное скольжение разлома может продолжаться значительно дольше.

Подобные события уже наблюдались в природе, причем ученые замечали их связь с приливными силами Луны и Солнца. Однако оставалось не до конца понятно, каким образом столь слабое гравитационное воздействие способно запускать движение огромных масс горных пород.

Команда под руководством геофизика Ишуо Чжоу создала компьютерную модель разлома на основе так называемой пружинно-блочной системы. В ней виртуальный блок скользит вдоль поверхности разлома под действием силы, создаваемой условной «пружиной». В модель также заложили физические законы трения, учитывающие изменение свойств горных пород в состоянии покоя и при движении.

Затем исследователи начали воздействовать на модель слабыми периодическими нагрузками, имитирующими приливное влияние Луны и Солнца. Оказалось, что решающую роль играет не только сила воздействия, но и его ритм. Если периодические нагрузки совпадают с естественной скоростью реакции разлома на изменение напряжения, возникает своеобразный резонанс.

Ученые сравнивают этот эффект с раскачиванием качелей. Даже слабые толчки способны постепенно увеличить амплитуду движения, если прикладывать их с подходящей периодичностью. В модели при определенном сочетании силы, частоты воздействия и характеристик трения стабильное скольжение разлома превращалось в медленное землетрясение. При увеличении периодической нагрузки такое событие развивалось быстрее.

При этом даже идеально регулярное приливное воздействие иногда приводило к сложному и нерегулярному поведению разлома. Исследователи считают, что это показывает, что относительно простая внешняя причина способна запускать значительно более сложную динамику внутри геологической системы.

Ученые подчеркивают, что компьютерная модель существенно проще настоящих земных разломов. Поэтому результаты не означают, что по положению Луны или Солнца можно предсказывать обычные разрушительные землетрясения. Тем не менее работа может помочь лучше понять, почему некоторые разломы особенно чувствительны к приливным силам. Наблюдение за медленными землетрясениями и их связью с приливными циклами потенциально позволит геологам получать дополнительную информацию о состоянии и свойствах глубинных разломов.

 

Предыдущая публикация: Ученые смешали дрожжи, желатин и песок — получился стройматериал для МарсаСледующая публикация: Volvo напомнила о себе в России: компания продлила права на свой товарный знак до 2035 года
Главное
Все новости
6 минут назадOpenAI выбрала процессоры AMD Epyc, а не Nvidia Vera, так как последние отстают по уровню зрелости
16 минут назадЯпонцы воскресили CD-плеер и научили его светиться ночью. Представлен Pixel Tunes After Hours — СD-плеер за $85 с поддержкой Bluetooth 5.3 и зарядкой по USB-C
25 минут назад«Джеймс Уэбб» зафиксировал неожиданные изменения в кольцах кентавра Харикло: такую динамику астрономы не ожидали увидеть у столь малого объекта
27 минут назад1Этот ноутбук можно уронить с высоты до 90 см и установить внутри две батареи. Представлен обновлённый Dell Pro Rugged 14
29 минут назад1«Компания сверхинтеллекта». Илон Маск заявил, что SpaceX переименуют
34 минуты назадАниме-девочка на корпусе и неплохой заводской разгон. Представлена видеокарта Gigabyte Aorus GeForce RTX 5060 ARI 8G
42 минуты назад1Еще никогда автомобили Kia не были такими популярными: автопроизводитель установил рекорд продаж за 64 года
45 минут назадСтартап Volantis привлёк $88 млн на фотонную память в обход фосфида индия — Европа ставит именно на него
52 минуты назадAnthropic вложит $100 млн в обучение 10 000 инженеров — анонсирована первая академия от ИИ-компании
54 минуты назад1Большой седан размером с Camry, 238 л.с., расходом 2,59 л/100 км, запасом хода 2370 км — всего 130 тыс. юаней (1,6 млн рублей). Новый BYD Qin MAX стал хитом в Китае
12:55Google закручивает гайки: Gemini: компания урезает бесплатный ИИ Gemini — с 9 октября пользователям оставят только Flash-Lite
12:475Toyota Alphard скопировали в Пакистане: минивэн Metro получил мотор мощностью 5 л.с.
11:5618000 мАч и большой экран за 135 долларов. Представлен Honor Pad X7b — бюджетный планшет в металлическом корпусе
11:44Volvo напомнила о себе в России: компания продлила права на свой товарный знак до 2035 года
11:264Ученые смешали дрожжи, желатин и песок — получился стройматериал для Марса
Сфера диаметром 58 см изменила мир: 69 лет назад СССР запустил первый спутник Земли11:1822Сфера диаметром 58 см изменила мир: 69 лет назад СССР запустил первый спутник Земли 69 лет назад Земля впервые услышала «бип-бип» из космоса
Китайцы уже пользуются, всем остальным придется ждать 2027 года. Стало известно, когда Honor 9 Pro Max выйдет за пределами Китая11:11Китайцы уже пользуются, всем остальным придется ждать 2027 года. Стало известно, когда Honor 9 Pro Max выйдет за пределами Китая Honor подтвердила запуск в Европе пока одной модели линейки — Magic 9 Pro Max
Xiaomi 18 Pro, Oppo Find X10 и Vivo X500 ничего не смогли противопоставить iPhone 18 Pro в Китае11:092Xiaomi 18 Pro, Oppo Find X10 и Vivo X500 ничего не смогли противопоставить iPhone 18 Pro в Китае iPhone 18 Pro обошел первые Android-флагманы по активациям — разрыв оказался огромным
11:016000 мАч, 50 Мп, дополнительный 2-дюймовый экран, IP52 и Android 16 Go edition. Бюджетный смартфон Honor X5ds оценен всего в 150 долларов
10:522Представлен Lexus RX 2027
10:441144 Гц, аккумулятор на 7200 мА•ч, зарядка 90 Вт, ИК-передатчик и перископная камера 50 Мп. Представлен смартфон Vivo S60t
Уровень древних морей показал, когда полюса Земли начинали «блуждать» — за 320 млн лет произошло несколько крупных смещений10:411Уровень древних морей показал, когда полюса Земли начинали «блуждать» — за 320 млн лет произошло несколько крупных смещений Континенты менялись местами относительно полюсов быстрее, чем считалось
10:292Hyundai Tucson стал дешевле в России на 740 тыс. рублей, Hyundai Santa Fe подешевел на 1 млн рублей. Автодилеры в России пошли на крупные скидки в октябре
10:212От спутников до ракет: в России развернули глобальную систему контроля космоса
10:04Colorful выпустила память DDR5 полностью на китайских чипах — 32 ГБ оценили в 595 долларов
09:501120-дюймовый телевизор с 4K 120 Гц и 80 Вт звука — из «коробочки». Лазерный ТВ Xgimi Aura 3 поступил в продажу
09:161Vivo X500 Pro Max показал свои возможности в сложных условиях в съемке с огромного расстояния
09:047«Время проб и ошибок прошло. Я ухожу из OpenAI»: специалист по безопасности критикует создателей ChatGPT
08:552Проблемы с ямами и навигацией. Tesla обещает исправить два главных недостатка Full Self-Driving
Starlink позволяет зарабатывать на своей тарелке — запущена программа пассивного дохода от раздачи спутникового интернета08:4711Starlink позволяет зарабатывать на своей тарелке — запущена программа пассивного дохода от раздачи спутникового интернета Владельцы домов, кемпингов и других объектов смогут подключать соседей и посетителей к одному терминалу Starlink и получать доход с платных подключений
Huawei Mate 90 Pro Max сразился с iPhone 18 Pro Max и Samsung Galaxy S26 в тесте камер с 5-кратным зумом08:445Huawei Mate 90 Pro Max сразился с iPhone 18 Pro Max и Samsung Galaxy S26 в тесте камер с 5-кратным зумом Ice Universe сравнил флагманские камеры Huawei, Apple и Samsung
08:346iPhone 18 Pro Max придется заменить — Apple не может исправить сбой связи AT&T обновлением