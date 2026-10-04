Ученые смешали дрожжи, желатин и песок — получился стройматериал для Марса

Исследователи уже напечатали конструкцию из биоматериала при «марсианских» давлении и температуре

Ученые из Гонконга разработали биологический строительный материал, который потенциально можно использовать для возведения сооружений на Марсе. В его состав входят генно-модифицированные дрожжи, желатиновый гидрогель и песок или другие гранулированные частицы, сообщает ТАСС со ссылкой на South China Morning Post.

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Разработкой занималась команда Гонконгского университета науки и технологий и Гонконгского политехнического университета под руководством профессора Цю Цзишэня. Главная задача проекта — сократить количество оборудования, энергии и строительных материалов, которые потребуется доставлять с Земли для создания постоянных марсианских баз.

Строительство на Марсе представляет серьезную инженерную проблему. Плотность атмосферы планеты составляет менее 1% земной, а температура поверхности может опускаться значительно ниже -50 °C. Традиционная переработка строительных материалов в таких условиях потребовала бы тяжелого оборудования и большого количества энергии.

Гонконгские исследователи предложили использовать материал, который можно формировать с помощью 3D-печати. В ходе эксперимента ученые уже создали небольшую конструкцию в климатической камере при давлении 0,01 атмосферы и температуре -30 °C, имитируя часть условий марсианской среды.

Одним из главных преимуществ технологии исследователи считают низкое энергопотребление. Согласно их расчетам, солнечным панелям потребуется менее часа, чтобы выработать энергию для производства одного кубометра материала. Для сравнения, превращение аналогичного объема марсианского реголита в монолитный строительный блок методом спекания потребовало бы нескольких дней.

Пока полностью отказаться от поставок с Земли не получится. Для производства одного кубометра материала потребуется несколько десятков килограммов привезенного сырья. Около 70–80% этой массы придется на желатин, остальное составит питательная среда для дрожжей.

В будущем ученые рассчитывают производить необходимые органические компоненты непосредственно на Марсе. Если углекислый газ, метан и водяной лед удастся перерабатывать в желатин и питательные вещества, потребность в доставке сырья с Земли теоретически можно будет свести почти к нулю.

Технология может найти применение и на Земле. Исследователи рассматривают возможность использовать такой материал для строительства удаленных антарктических исследовательских станций, куда доставка тяжелых стройматериалов и оборудования обходится дорого.