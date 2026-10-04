Сфера диаметром 58 см изменила мир: 69 лет назад СССР запустил первый спутник Земли

4 октября 1957 года Советский Союз запустил ПС-1 — первый в истории искусственный спутник Земли. Небольшой аппарат положил начало космической эре и развитию технологий, без которых сегодня сложно представить связь, навигацию, прогнозирование погоды и наблюдение за планетой.

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ПС-1 представлял собой металлическую сферу диаметром всего 58 см и массой 83,6 кг. Его радиопередатчики работали на двух частотах и передавали ставший знаменитым сигнал «бип-бип». Сигнал первого спутника принимали не только специализированные наземные станции. Его могли услышать радиолюбители в разных странах мира при помощи собственного оборудования.

За прошедшие 69 лет спутниковые технологии прошли путь от простейшего радиосигнала с орбиты до сложных систем дистанционного зондирования, навигации и связи. ПС-1 проработал на орбите 92 дня и сгорел в атмосфере 4 января 1958 года. Однако его запуск стал отправной точкой космической эры, а 4 октября впоследствии закрепилось в истории как день начала практического освоения космоса человеком.