Китайцы уже пользуются, всем остальным придется ждать 2027 года. Стало известно, когда Honor 9 Pro Max выйдет за пределами Китая

Honor подтвердила запуск в Европе пока одной модели линейки — Magic 9 Pro Max

Honor подтвердила сроки европейского запуска флагманской серии Magic 9, которая несколько дней назад дебютировала в Китае. На официальных сайтах компании в Великобритании и Франции появилось сообщение о том, что смартфоны поступят в продажу в январе 2027 года.

Вероятно, примерно в этот же период линейка появится и на других европейских рынках. Вероятно, полноценная премьера состоится также в январе 2027 года.

В Китае серия представлена моделями Honor Magic 9, Magic 9 Super Edition и Magic 9 Pro Max. На британском и французском сайтах компании пока размещена информация только о старшей модели Magic9 Pro Max. При этом сама Honor использует формулировку «серия Magic 9», что указывает на возможный выход нескольких устройств.

Одним из наиболее вероятных кандидатов на международный запуск является базовый Honor Magic 9.

Для европейского Magic 9 Pro Max компания уже раскрыла некоторые характеристики. Смартфон будет доступен в трех цветах — Shadow Black, Moss Green и Glacier Silver — и получит 12 ГБ оперативной памяти. Объем флеш-памяти составит 256 или 512 ГБ.

На официальных сайтах компании уже доступна регистрация для получения уведомления о начале продаж.