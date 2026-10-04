Xiaomi 18 Pro, Oppo Find X10 и Vivo X500 ничего не смогли противопоставить iPhone 18 Pro в Китае

По данным китайского инсайдера Digital Chat Station, к 39-й неделе совокупный объем активаций iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max достиг 1,76 млн устройств.

С учетом динамики продаж во время праздничного периода в Китае к концу 40-й недели показатель может превысить 2,5 млн. При этом каждая из двух моделей уже отдельно преодолела отметку в 1 млн активаций.

Для сравнения Digital Chat Station привел данные по первой неделе продаж нескольких Android-серий.

Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max вместе набрали около 203 тыс. активаций. Модели серии Oppo Find X10 показали примерно 109 тыс., а серию Vivo X500 активировали около 81 тыс. Таким образом, все три линейки заметно уступают текущему результату iPhone 18 Pro.

Разница в масштабах активаций хорошо отображает, насколько высоким остается спрос на iPhone в Китае.