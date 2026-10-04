Уровень древних морей показал, когда полюса Земли начинали «блуждать» — за 320 млн лет произошло несколько крупных смещений

Континенты менялись местами относительно полюсов быстрее, чем считалось

Наука и космос

Геологи нашли новые свидетельства того, что географические полюса Земли в прошлом могли относительно быстро менять свое положение относительно поверхности планеты. Анализ древних уровней моря указал как минимум на два убедительных и еще два возможных эпизода так называемого истинного блуждания полюсов за последние 320 млн лет. Исследование опубликовано в журнале Science.

Изображение сгенерировано Gemini
Изображение сгенерировано Gemini
Источник изображения: Gemini

Истинное блуждание полюсов (True Polar Wander, TPW) не означает перемещение самого северного или южного полюса по поверхности Земли. При этом процессе твердая внешняя оболочка планеты — кора и мантия — переориентируется относительно оси вращения Земли. В результате области, которые находились ближе к полюсам, со временем могут оказаться значительно ближе к экватору, и наоборот.

При этом TPW отличается от обычного движения тектонических плит. При перемещении плит отдельные участки земной коры движутся относительно друг друга, тогда как при истинном блуждании полюсов кора и мантия переориентируются как единая твердая оболочка относительно оси вращения планеты.

Обычно такие события пытаются восстановить по древнему магнитному полю Земли, следы которого сохраняются в горных породах. Однако команда под руководством Мэтью Домайера из Университета Осло использовала другой источник данных — изменения уровня древних морей.

Исследователи исходили из того, что при изменении ориентации твердой оболочки Земли океаническая вода перераспределяется относительно поверхности планеты. В результате в одних областях относительный уровень моря повышается, а в других — понижается. Характер такого перераспределения может сохранять информацию о произошедшей переориентации.

Ученые проанализировали цифровые реконструкции затопления континентов за последние 320 млн лет, разделив этот период на интервалы по 10 млн лет. Для каждого из них исследователи определяли, где море наступало на сушу, а где отступало, а затем сравнивали полученную картину с компьютерными моделями истинного блуждания полюсов.

Анализ выявил четыре периода, которые могут быть связаны с быстрым TPW: примерно 200–190 млн, 150–140 млн, 100–90 млн и 30–20 млн лет назад. Наиболее убедительные свидетельства ученые получили для двух эпизодов — на границе поздней юры и раннего мелового периода около 150–140 млн лет назад и в середине мелового периода примерно 100–90 млн лет назад. Доказательства для двух других периодов оказались менее надежными, поэтому авторы рассматривают их лишь как возможные эпизоды.

Полученные результаты указывают на то, что истинное блуждание полюсов в истории Земли могло происходить не только медленно и на небольшие расстояния. Исследователи также предполагают, что периоды относительно быстрой переориентации могли неоднократно происходить и на более ранних этапах истории планеты.

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