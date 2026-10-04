Hyundai Tucson стал дешевле в России на 740 тыс. рублей, Hyundai Santa Fe подешевел на 1 млн рублей. Автодилеры в России пошли на крупные скидки в октябре

Со скидкой можно купить Volga K50 и Hongqi HS5

Российские автодилеры в октябре предлагают скидки и специальные условия на отдельные модели размером от 100 тыс. до 3,1 млн рублей. Снижение цен затронуло автомобили Volga, Hongqi и Hyundai, сообщили ТАСС представители дилерских компаний.

Одни из наиболее заметных предложений сейчас действуют на автомобили Hyundai, которые поставляются в Россию по альтернативным каналам. С учетом программ трейд-ин максимальная скидка для покупателей может достигать 3,1 млн рублей, рассказал директор департамента продаж новых автомобилей ГК «Рольф» Николай Иванов.

Например, Hyundai Tucson стал доступнее на 740 тыс. рублей: если ранее кроссовер предлагался за 4,79 млн рублей, то теперь его можно приобрести за 4,05 млн рублей. Цена более крупного Hyundai Santa Fe снизилась на 1 млн рублей — до 5,59 млн рублей.

Сильнее всего изменилась стартовая цена Hyundai Staria. Ранее минивэн в основном предлагался с дизельным двигателем по цене от 9,9 млн рублей, теперь дилеры предлагают гибридную версию от 6,79 млн рублей.

Специальные предложения появились и на автомобили Hongqi. В дилерских центрах «Автодом Восток» и «Автодом Варшавка» при сдаче автомобиля по трейд-ин покупатели могут получить скидку 200 тыс. рублей при покупке кроссовера HS5 и 150 тыс. рублей при покупке HS3.

Volga K50 до конца октября предлагается в «Автодом Измайлово» с дополнительной скидкой 100 тыс. рублей.