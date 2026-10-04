От спутников до ракет: в России развернули глобальную систему контроля космоса

В России создана и функционирует система глобального мониторинга обстановки в околоземном космическом пространстве. Об этом сообщили 4 октября, в День Космических войск России.

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По заявлению ведомства, действующая инфраструктура позволяет постоянно наблюдать за обстановкой на орбите, отслеживать находящиеся в космосе объекты, а также обеспечивать подготовку запусков и управление российскими космическими аппаратами.

В состав системы входят средства орбитального и радиолокационного контроля. Они используются для наблюдения за космическим пространством и получения информации о состоянии орбитальной обстановки.

Система также связана с обеспечением запусков и управлением российской спутниковой группировкой. В сентябре с космодрома Плесецк состоялся запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическим аппаратом, который был успешно выведен на целевую орбиту. Еще один запуск «Союза-2.1б» со спутником прошел с Плесецка в конце августа.