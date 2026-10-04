Colorful выпустила память DDR5 полностью на китайских чипах — 32 ГБ оценили в 595 долларов

Есть радиаторы и RGB-подсветка

Colorful представила новый комплект оперативной памяти iGame Shadow II DDR5-6000 C30, особенность его заключается в использовании китайских чипов. Набор из двух модулей по 16 ГБ оценили в 4000 юаней — 595 долларов.

Эффективная скорость передачи данных составляет 6000 МТ/с при таймингах CL30-38-38 и напряжении 1,4 В. Модули получили десятислойную печатную плату. Поддерживаются профили Intel XMP 3.0 и AMD EXPO.

Как и другая современная DDR5, память поддерживает встроенную коррекцию ошибок On-Die ECC.

Особое внимание Colorful уделила дизайну. iGame Shadow II оформлена в стиле традиционной китайской живописи тушью, а на радиаторе размещен каллиграфический иероглиф.

Система охлаждения включает металлический радиатор, термопрокладки и отдельный термоинтерфейс для микросхемы управления питанием PMIC. В конструкции также применяется акриловый элемент для рассеивания подсветки. RGB-подсветка поддерживает системы синхронизации материнских плат Asus, MSI и Gigabyte. Настроить эффекты можно и через фирменное приложение Colorful iGame Center.