120-дюймовый телевизор с 4K 120 Гц и 80 Вт звука — из «коробочки». Лазерный ТВ Xgimi Aura 3 поступил в продажу

Он предлагается в комплектах с экранами

Телевизоры и проекторыXGimi

Xgimi начала продажи лазерного проектора Aura 3, который производитель позиционирует как альтернативу крупноформатным телевизорам. Новинка получила нативную поддержку 4K при частоте 120 Гц по всей цепочке обработки изображения. Проектор предлагается в комплекте с экранами диагональю 100, 110 и 120 дюймов по цене 19, 21 и 25 тыс. юаней (2830, 3130 и 3730 долларов) соответственно.

120-дюймовый телевизор с 4K 120 Гц и 80 Вт звука — из «коробочки». Лазерный ТВ Xgimi Aura 3 поступил в продажу
Источник изображения: Xgimi через ITHome

В основе Aura 3 используется DLP-система с 0,47-дюймовой DMD-матрицей и разрешением 3840 × 2160 пикселей. Проектор способен принимать и отображать сигнал 4K при 120 Гц через HDMI, что хорошо подходит для игровых ПК и консолей.

Заявленная стабильная полноэкранная яркость достигает 850 нит, а нативная контрастность — 7000:1. При использовании системы динамического управления черным контрастность может достигать 70 000:1. В оптической системе применяется автоматически регулируемая диафрагма DynaEye с диапазоном от f/2,0 до f/7,0, которая меняет параметры в зависимости от яркости сцены. Обработкой изображения занимается отдельный чип X-Vision, разработанный при участии Xgimi.

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Источник изображения: Xgimi через ITHome

Aura 3 относится к ультракороткофокусным проекторам с проекционным отношением 0,16:1. Для получения 100-дюймовой картинки заднюю часть корпуса достаточно разместить примерно в 12,8 см от стены. Проектор автоматически фокусируется, корректирует трапецеидальные искажения, выравнивает изображение относительно экрана и способен компенсировать неровности стены.

Aura 3 поддерживает VRR и AMD FreeSync Premium. XGIMI заявляет минимальную задержку на уровне 1 мс.

Проектор поддерживает Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid и IMAX Enhanced. В комплектных экранах используется антибликовое покрытие. Система также получила сертификаты TÜV Rheinland и SGS и имеет специальные режимы просмотра для детей и пожилых пользователей.

Aura 3 оснащен встроенной аудиосистемой Harman Kardon мощностью 80 Вт с четырьмя 20-ваттными динамиками. Поддерживаются Dolby Atmos и DTS:X, а заявленный диапазон воспроизводимых частот начинается от 45 Гц.

Аппаратная платформа представлена SoC MediaTek MT9681 с графикой Mali-G57. Объем ОЗУ составляет 3 ГБ, флеш-памяти — 64 ГБ. Предусмотрены адаптеры Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2. Набор интерфейсов включает три HDMI 2.1, один из которых поддерживает eARC, USB 3.0, два USB 2.0, стандартный аудиоразъем и RJ-45.

Габариты проектора составляют 588 × 295 × 138 мм, масса — 8,9 кг. Максимальное энергопотребление — 250 Вт.

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