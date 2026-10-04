Vivo X500 Pro Max показал свои возможности в сложных условиях в съемке с огромного расстояния

Vivo X500 Pro Max продемонстрировал возможности своей камеры в реальных условиях концертной съемки, где смартфону приходится работать с большим расстоянием до сцены, движущимися объектами и резкими перепадами освещения.

Во время концерта в Циндао зрители использовали телефотокамеру и фирменный телеконвертер Zeiss, причем даже находясь на большом расстоянии, получали крупные планы артистов.

Основой системы стал супертелеобъектив Zeiss с 4-кратным ISZ-зумом и сенсором 200 Мп. При установке телеконвертера Zeiss эквивалентное фокусное расстояние достигает 400 мм, что позволяет значительно приблизить сцену без необходимости находиться рядом с ней. При концертной съемке также важна хорошая работа камеры с яркими прожекторами и темными участками кадра: сенсор BluePrint Guangyu 900 обеспечивает динамический диапазон до 17 EV и улучшенное подавление пересветов.

Еще одной проблемой при съемке выступлений остается дрожание изображения на большом фокусном расстоянии. Vivo X500 оснащен стабилизацией CIPA 7.0, трехградусной системой стабилизации уровня карданного подвеса и технологией слежения за объектом.