Проблемы с ямами и навигацией. Tesla обещает исправить два главных недостатка Full Self-Driving

Tesla готовит обновления Full Self-Driving, которые должны устранить две наиболее заметные проблемы системы — объезд выбоин и ошибки навигации. Об этом сообщил директор по разработке Tesla AI Фил Дуан, заявив, что улучшения для обеих функций «уже на подходе».

Обход ям впервые появился в списке будущих улучшений вместе с версией FSD 14.3 в начале апреля. С тех пор прошло около шести месяцев, но функция так и не стала частью основных примечаний к выпускам. При этом система испытывает сложности не только с выбоинами, но и с крупными неровностями дороги. Еще одной существенной проблемой остается навигация: FSD может выбирать странные маршруты, неправильно учитывать местные правила и предлагать маневры, запрещенные в конкретной локации.

Помимо ям и навигации, среди наиболее часто упоминаемых недостатков FSD остаются управление скоростью и движение в левой полосе. Именно подобные ограничения пока не позволяют перевести систему из режима Supervised в полностью автономную эксплуатацию — водитель должен постоянно контролировать происходящее. В рамках летнего обновления Tesla уже добавила функции Preferred Routes и Automatic Navigation, поэтому компания постепенно расширяет возможности системы, однако точные сроки выхода новых улучшений для ям и навигации пока не названы.