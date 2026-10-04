Starlink позволяет зарабатывать на своей тарелке — запущена программа пассивного дохода от раздачи спутникового интернета

Владельцы домов, кемпингов и других объектов смогут подключать соседей и посетителей к одному терминалу Starlink и получать доход с платных подключений

Starlink запустила бета-программу Starlink for Communities, которая позволяет владельцам недвижимости и местным операторам превратить один комплект спутникового интернета в источник дополнительного дохода.

Терминал и роутер устанавливают в месте с потенциальным спросом — например, в жилом комплексе, кемпинге, сельской местности или на площадке для мероприятий. Пользователи поблизости получают доступ к интернету по временным тарифам, а владельцу оборудования начисляется доход за каждое платное подключение.

Пользователям доступны пропуска на час, день или неделю для одного устройства, а месячный вариант рассчитан максимум на четыре устройства. При этом Starlink берет на себя создание учетных записей, прием платежей, управление доступом и работу спутниковой сети. От владельца точки требуется установить оборудование, обеспечить его питанием и заниматься базовым обслуживанием. Таким образом, один терминал может обслуживать сразу нескольких пользователей без необходимости устанавливать отдельную спутниковую антенну в каждом доме.

Модель напоминает концепцию пассивного заработка, которую Илон Маск ранее связывал с роботакси Tesla: компания управляет сложной инфраструктурой, платежами и распределением доступа, а пользователь предоставляет физический актив. Однако Starlink for Communities уже принимает заявки от потенциальных хостов в нескольких странах и предусматривает постоянные выплаты, тогда как идея заработка владельцев Tesla на передаче автомобилей в роботакси пока остается перспективной.