Huawei Mate 90 Pro Max сразился с iPhone 18 Pro Max и Samsung Galaxy S26 в тесте камер с 5-кратным зумом

В новом сравнении камер при 5-кратном увеличении Ice Universe сравнил возможности Huawei Mate 90 Pro Max, iPhone 18 Pro Max и Galaxy S26.

Huawei Mate 90 Pro Max Источник изображения: UniverseIce

По передаче цвета яблока наиболее точным оказался Huawei: его оттенок ближе всего к оригинальной сцене. При этом изображение получило заметный теплый, желтоватый оттенок, из-за которого листья выглядят более желтыми и сухими. По мнению автора теста, небольшой сдвиг цветопередачи в сторону зеленого сделал бы результат естественнее, тогда как размытие выглядит необычно.

iPhone 18 Pro Max Источник изображения: UniverseIce

У iPhone 18 Pro Max проблемы с цветопередачей выражены сильнее. Весь кадр заметно смещен в красную сторону, а баланс белого, по оценке Ice Universe, оказался существенно нарушен. Из-за этого изображение хуже соответствует реальному виду сцены, несмотря на использование того же 5-кратного увеличения.

Galaxy S26 Источник изображения: UniverseIce

Galaxy S26 Ultra, в свою очередь, показал наиболее близкую к реальности картинку в целом. Яблоко на снимке получилось немного более насыщенным, чем в оригинальной сцене, однако именно Samsung лучше остальных передал окружающие цвета и продемонстрировал наиболее естественное размытие.