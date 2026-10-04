iPhone 18 Pro Max придется заменить — Apple не может исправить сбой связи AT&T обновлением

Apple подтвердила, что для некоторых iPhone 18 Pro Max, столкнувшихся с потерей сотовой связи в сети AT&T, установки iOS 27.0.1 и обновления настроек оператора будет недостаточно.

Если смартфон уже затронут этим сбоем, восстановить его работу программным способом невозможно — Apple требует полной замены устройства. Пострадавшим пользователям рекомендуют обратиться в службу поддержки Apple или AT&T либо посетить Apple Store или офис оператора.

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При этом компания выпустила iOS 27.0.1 и новое обновление настроек AT&T, чтобы предотвратить появление проблемы на других устройствах. Apple рекомендует владельцам iPhone 18 Pro Max установить iOS 27.0.1 через «Настройки» → «Основные» → «Обновление ПО». Обновление настроек оператора должно автоматически поступить пользователям AT&T в течение 14 дней, а вручную его можно проверить через «Настройки» → «Основные» → «Об этом устройстве».

Apple заявила, что сбой пока обнаружен исключительно у iPhone 18 Pro Max в сети AT&T. Другие модели iPhone и операторы не затронуты. Причину неисправности компания не раскрыла.

При этом американская версия iPhone 18 Pro Max использует модем Qualcomm Snapdragon X80, тогда как модели для других стран оснащаются фирменным модемом Apple C2. Связано ли различие в модемах с проблемой AT&T, пока неизвестно.