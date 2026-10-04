Горящую батарею можно будет отсоединить на ходу — автомобиль сможет уехать без нее. Такое решение придумали в Stellantis

Новый патент позволяет в аварийной ситуации отсоединить перегретый аккумуляторный блок от кузова и вывести автомобиль из опасной зоны

Stellantis запатентовала систему аварийного быстрого отсоединения высоковольтной батареи, которая позволяет физически отделить неисправный аккумуляторный блок от автомобиля.

Решение рассчитано на ситуации с перегревом, повреждением или другими тепловыми аномалиями, когда дальнейшее нахождение батареи на машине может представлять опасность. После отсоединения аккумулятора автомобиль сможет продолжить движение, покидая опасную зону.

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При обнаружении проблемы водитель или спасатели смогут активировать специальный выключатель. Система сначала разрывает высоковольтную электрическую цепь, после чего освобождается механическое крепление батареи к кузову. В зависимости от конкретной реализации для этого могут применяться специальные крепежные элементы или скользящие рамы. Выключатель предусматривает несколько точек активации, в том числе в салоне и багажнике, что должно упростить использование системы в разных аварийных сценариях.

После отсоединения высоковольтного блока автомобиль не становится полностью обездвиженным. Питание основных систем продолжает обеспечивать штатная 12-вольтовая батарея, благодаря чему машина способна проехать небольшое расстояние и покинуть опасное место.