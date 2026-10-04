Горящую батарею можно будет отсоединить на ходу — автомобиль сможет уехать без нее. Такое решение придумали в Stellantis
Новый патент позволяет в аварийной ситуации отсоединить перегретый аккумуляторный блок от кузова и вывести автомобиль из опасной зоны
Stellantis запатентовала систему аварийного быстрого отсоединения высоковольтной батареи, которая позволяет физически отделить неисправный аккумуляторный блок от автомобиля.
Решение рассчитано на ситуации с перегревом, повреждением или другими тепловыми аномалиями, когда дальнейшее нахождение батареи на машине может представлять опасность. После отсоединения аккумулятора автомобиль сможет продолжить движение, покидая опасную зону.
При обнаружении проблемы водитель или спасатели смогут активировать специальный выключатель. Система сначала разрывает высоковольтную электрическую цепь, после чего освобождается механическое крепление батареи к кузову. В зависимости от конкретной реализации для этого могут применяться специальные крепежные элементы или скользящие рамы. Выключатель предусматривает несколько точек активации, в том числе в салоне и багажнике, что должно упростить использование системы в разных аварийных сценариях.
После отсоединения высоковольтного блока автомобиль не становится полностью обездвиженным. Питание основных систем продолжает обеспечивать штатная 12-вольтовая батарея, благодаря чему машина способна проехать небольшое расстояние и покинуть опасное место.