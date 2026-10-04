Представлен модульный блок питания Lian Li с магнитным креплением

EDGE Platinum V2 получил полностью модульную конструкцию, платиновую сертификацию и управление через фирменное ПО

Lian Li выпустила серию блоков питания EDGE Platinum V2 мощностью 1000, 1200 и 1350 Вт. Стоимость в Китае начинается от 979 юаней.

Устройства доступны в черном и белом исполнении и выполнены в фирменном L-образном корпусе с геометрической текстурой. Благодаря встроенному магниту блок питания можно зафиксировать внутри корпуса компьютера.

Источник изображения: mydrivers // Lian Li

EDGE Platinum V2 получил полностью модульную систему подключения, японские конденсаторы и тройную платиновую сертификацию. За охлаждение отвечает 120-мм вентилятор, который поддерживает автоматический запуск и остановку, а при низкой нагрузке может полностью прекращать вращение. Состояние блока питания, включая рабочие параметры, можно контролировать в реальном времени через программное обеспечение L-Connect 3.

Источник изображения: mydrivers // Lian Li

В комплект входят двухцветные силовые кабели с усиленной зоной крепления и три отдельных кабеля для видеокарт длиной 550 мм. Старшая версия мощностью 1350 Вт дополнительно комплектуется двумя укороченными 200-мм кабелями и переходником. Такой набор предназначен для более удобной прокладки проводов в корпусах с задним расположением разъемов материнской платы, а также в системах с двумя корпусами.