860 млн км оптоволокна к 2030 году — спрос со стороны ЦОД стремительно растёт

Китайская компания Yangtze Optical Fibre and Cable (YOFC), которая является одним из мировых лидеров по производству оптического волокна, заготовок для него и волоконно-оптических кабелей, отмечает устойчивый рост инвестиций в вычислительную инфраструктуру в Китае и за рубежом.

Согласно прогнозу независимого исследовательского института CRU (Commodity Research Unit), к 2030 году мировой спрос на оптическое волокно достигнет 860 млн км. При этом в 2025–2030 годах потребность центров обработки данных в оптоволоконных кабелях будет увеличиваться в среднем на 20,74% ежегодно, тогда как телекоммуникационный сегмент покажет значительно более умеренный рост — около 2,47% в год.

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На этом фоне структура рынка меняется: если раньше основным источником спроса оставался телекоммуникационный сектор, то теперь отрасль переходит к модели с двумя ключевыми направлениями — телекоммуникациями и передачей данных. YOFC оценивает текущий баланс спроса и предложения как здоровый, однако отмечает сохраняющийся дефицит некоторых новых заготовок и видов оптоволокна, необходимых для инфраструктуры центров обработки данных. Компания намерена в 2026–2028 годах наращивать производство и продажи, используя позиции на рынке и концентрируясь на новых типах оптоволокна для ИИ-инфраструктуры, расширении клиентской базы и повышении эффективности производства.

YOFC также уделяет внимание контролю операционных расходов и оборотного капитала. В первом полугодии 2026 года операционный денежный поток компании составил около 1,83 млрд юаней, увеличившись на 116,8% год к году.