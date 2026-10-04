Китай накопил 343 установки ASML для выпуска 7-нм чипов — этого хватит на несколько лет

Основная часть оборудования приходится на Twinscan NXT:1980i, которые позволяют производить 7-нм процессоры и HBM2e, необходимые для ИИ-ускорителей Huawei Ascend

К началу 2026 года китайские производители микросхем получили около 343 установок иммерсионной глубокой ультрафиолетовой литографии (DUV) производства ASML.

Такие данные приводит американский Center for Technology and National Security Policy (CTS). Около 270 систем относятся к модели Twinscan NXT:1980i, еще 28 — к современным NXT:2050i и NXT:2100i, а примерно 45 установок представляют собой более старые модели.

Только в 2024 и 2025 годах китайские производители чипов импортировали около 90 и 89 систем NXT:1980i соответственно. Совокупные расходы за эти два года превысили $13 млрд. Хотя NXT:1980i не относится к новейшему поколению оборудования, система способна использоваться для выпуска 7-нм логических чипов и высокоскоростной памяти HBM2e, которая применяется в ИИ-ускорителях Huawei Ascend.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

По оценке авторов отчета, при наличии необходимого вспомогательного оборудования одна NXT:1980i потенциально способна обеспечивать выпуск более 100 тыс. чипов уровня Ascend 910C в год.

Совокупный парк установок, таким образом, теоретически способен поддерживать производство 7-нм микросхем в течение нескольких лет и значительно превосходит текущие потребности.

При этом доля Китая в поставках иммерсионных DUV-систем ASML выросла с 26% в 2022 году до 60–70% в период с первого квартала 2024 года по первый квартал 2026 года.