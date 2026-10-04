Космический корабль Crew Dragon с российским космонавтом Федяевым задерживают на МКС

NASA и SpaceX перенесли отстыковку космического корабля Crew Dragon миссии Crew-12 от Международной космической станции.

Вместо первоначально запланированного 5 октября возвращение экипажа теперь ожидается не ранее 7 октября. Решение принято после анализа погодных условий и ситуации в районе приводнения у побережья Калифорнии.

По обновленному графику Crew Dragon должен отстыковаться от МКС не ранее 01:05 по времени Восточного побережья США 7 октября, что соответствует 08:05 мск. После ухода с орбиты корабль должен завершить полет приводнением в заданном районе у побережья Калифорнии.

Экипаж Crew-12 находится на борту МКС с середины февраля. В его состав входят космонавт Роскосмоса Андрей Федяев, астронавты NASA Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства Софи Адено.