Огромная внешняя камера Huawei с 1-дюймовым сенсором будет совместима с будущими смартфонами

Модульная камера пока работает только с Mate 90 Pro Max Collector’s Edition и RS Ultimate Design, но сменные адаптеры позволят расширить список совместимых устройств

Huawei подтвердила, что внешняя камера Ruiying Z10 рассчитана не только на нынешние флагманские смартфоны серии Mate 90. Сейчас модульная система совместима с Mate 90 Pro Max Collector’s Edition и RS Ultimate Design, однако конструкция крепления предусматривает возможность адаптации к будущим моделям компании.

Как объяснил технический директор потребительского подразделения Huawei Ли Сяолун, крепления объективов H1 и H2 оснащены съемным адаптерным кольцом. Производитель специально сделал конструкцию максимально простой: кольцо расположено вокруг рукоятки и может быть снято и заменено новым вручную, без использования инструментов. Таким образом, при появлении новых смартфонов пользователям будет достаточно установить соответствующий адаптер.

Даже если форма корпуса телефона изменится в будущем, достаточно использовать новое переходное кольцо, и его можно будет адаптировать к новой модели телефона. В будущем мы будем предлагать больше моделей мобильных телефонов, поддерживающих модульную камеру Ruiying. Ли Сяолун

Возможность использования Ruiying Z10 с будущими устройствами косвенно подтверждает и распространявшееся ранее патентное изображение, на котором модуль установлен на смартфон с треугольным блоком камер, характерным для некоторых моделей Pura.

Напомним, покупатели внешней камеры Huawei Ruiying Z10 для смартфонов Mate 90 обнаружили, что стандартные светофильтры диаметром 62 мм не подходят к аксессуару, несмотря на соответствующий размер крышки объектива.