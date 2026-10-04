Huawei Mate 90 получил набор инструментов для продвинутой обработки фото

Флагманская серия умеет создавать 3D-эффекты, подбирать композицию и позы, автоматически ретушировать снимки и превращать фото в кинематографические сцены

Huawei расширила возможности камеры серии Mate 90 за счет набора новых инструментов на базе искусственного интеллекта.

Среди них — улучшенный режим интервальной съемки Mobile Time-Lapse, который объединяет последовательность кадров в динамичную историю, а также XMAGE Smart Shooting с автоматическим подбором композиции, рекомендациями по позам и настройками обработки изображения.

В смартфонах появилась функция 3D Moving Photos, позволяющая превращать обычные и анимированные снимки в объемные динамические сцены с возможностью менять направление вращения и использовать панорамную съемку.

Обновленное приложение Celia анализирует содержимое фотографий и предлагает более 20 режимов творческой обработки. Кроме того, пользователь может задать команду одним предложением, после чего система самостоятельно подберет параметры редактирования фото или видео.

Отдельное внимание Huawei уделила работе со звуком. Функция Music Enhancement использует ИИ для записи и микширования аудио, а также задействует модели искусственного интеллекта для создания музыки и звуковых эффектов. В результате пользователь может записывать звук непосредственно со смартфона и добавлять к материалам музыкальное сопровождение или генерировать его с помощью встроенных инструментов.