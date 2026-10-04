Huawei объяснила, почему внешняя камера для смартфонов Mate 90 не поддерживает стандартные фильтры диаметром 62 мм

Установка такого аксессуара может перекрыть многоспектральный датчик Red Maple и привести к искажению цветопередачи

Покупатели внешней камеры Huawei Ruiying Z10 для смартфонов Mate 90 обнаружили, что стандартные светофильтры диаметром 62 мм не подходят к аксессуару, несмотря на соответствующий размер крышки объектива. Один из пользователей приобрел такой фильтр заранее, но не смог установить его из-за особенностей конструкции корпуса. Он рекомендовал другим покупателям не торопиться с приобретением сторонних аксессуаров.

Технический директор потребительского подразделения Huawei Ли Сяолун объяснил, что несовместимость предусмотрена намеренно. Обычный фильтр диаметром 62 мм способен перекрыть многоспектральный датчик изображения Red Maple, который участвует в обработке цвета. Это может вызвать отклонения в цветопередаче, поэтому производитель изменил конструкцию крепления.

Действительно, диаметр крышки объектива составляет 62 мм, но использование стандартного 62-миллиметрового фильтра, доступного на рынке, заблокирует объектив камеры Red Maple и вызовет цветовой сдвиг. Поэтому конструкция корпуса объектива намеренно сделана несовместимой со стандартными 62-миллиметровыми фильтрами. Ли Сяолун

При этом использовать универсальные фильтры всё же можно. Для этого Huawei предлагает комплектный адаптер, позволяющий преобразовать крепление с 62 на 77 мм. После установки переходника пользователь сможет применять стандартные фильтры соответствующего диаметра.