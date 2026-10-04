Генпрокурор Калифорнии вручил OpenAI повестку на фоне череды киберинцидентов

Расследование охватывает безопасность ИИ-моделей и их способность порождать кибератаки

Искусственный интеллектOpenAI

Генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта объявил о вручении OpenAI следственной повестки — документ требует раскрыть детали о защищённости ИИ-моделей и рисках, которые они представляют. Расследование офис генпрокурора открыл ещё в сентябре после кибератаки на платформу Hugging Face, а теперь запрос носит принудительный характер.

«Сильнейшие ИИ-модели могут быть легитимными инструментами киберзащиты, но компании, которые их разрабатывают и предлагают, несут моральную и юридическую ответственность за то, чтобы они не совершали и не провоцировали кибератаки — ни на этапе тестирования и разработки, ни после ввода в эксплуатацию», — заявил Бонта, добавив, что разработчики, не справляющиеся с этой обязанностью, должны привлекаться к правовой ответственности.

Генпрокурор Калифорнии вручил OpenAI повестку на фоне череды киберинцидентов
Источник изображения: сгенерировано Muse

Атака на Hugging Face — лишь эпизод в череде проблем OpenAI с кибербезопасностью. Параллельно на федеральном уровне усиливается давление: по данным СМИ, Федеральная торговая комиссия США (FTC) расширяет собственное расследование в отношении OpenAI и других разработчиков ИИ. Регуляторные запросы фокусируются не только на утечках данных, но и на принципиальной способности моделей генерировать вредоносный код или эксплуатировать уязвимости в чужих системах.

Повестка из Калифорнии — часть более широкого тренда: власти штатов и федеральные агентства перестали рассматривать инциденты с ИИ как «технологические казусы» и начали трактовать их как правовые вопросы со стандартными процедурами расследования и санкциями. Для OpenAI, уже тратящей полмиллиона долларов в день на разбор действий своих ИИ-агентов в Австралии, новый виток разбирательств означает дополнительную финансовую и репутационную нагрузку.

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