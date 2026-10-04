Китай создаст карту Марса масштабом 1:5 000 000

Если «Тяньвэнь-3» стартует по графику в 2028 году и вернёт образцы к 2031-му, то Китай обгонит NASA в ключевой гонке Красной планеты

Наука и космос

Китай готовит новое поколение геологических карт Марса к запуску миссии «Тяньвэнь-3», которая в случае успеха сделает страну первой, доставившей на Землю образцы марсианского грунта. Запуск намечен на 2028 год, возврат капсулы с полукилограммом породы — уже на 2031-й. Главный научный руководитель проекта Хоу Цзэнцянь назвал карту обязательным элементом миссии: она поможет выбрать место посадки, для которого затем выпустят атласы.

Глобальная карта будет выполнена в масштабе 1:5 000 000 — глобус Марса такого размера имел бы около 1,4 метра в диаметре. Основу составят данные первой китайской марсианской миссии «Тяньвэнь-1», прибывшей к планете в 2021 году. В неё входили орбитальный аппарат и ровер «Чжужун», проработавший почти год и проехавший чуть больше полутора километров по равнине Утопия. Дополнительно китайские учёные используют материалы NASA и Европейского космического агентства.

Китай создаст карту Марса масштабом 1:5 000 000
Источник изображения: NASA / JPL-Caltech / University of Arizona / Texas A&M University

США имеют более чем двадцатилетнюю фору в роботизированном исследовании поверхности, однако программа NASA по доставке на Землю образцов, собранных ровером Perseverance, неоднократно перекраивалась из-за опасений по стоимости, сложности и срокам. Если «Тяньвэнь-3» уложится в заявленный график, то Китай вырвется вперёд в одной из самых значимых вех планетологии.

Доставка на Землю марсианского грунта важна для ответа на вопрос, существовала ли когда-либо жизнь на Марсе. Приборы на борту Perseverance уже обнаружили органические соединения и интригующие химические маркеры в породах, но органика сама по себе не доказывает биологического прошлого. Только лабораторная техника на Земле — слишком громоздкая и сложная, чтобы отправить её на другую планету, — способна провести необходимый анализ.

Кроме самой карты, проект нацелен на создание новой системы описания геологических периодов Марса, которую учёные надеются сделать общепринятым стандартом. Накопленный опыт, по словам авторов сценария миссии, пригодится и для картографирования других объектов Солнечной системы — Венеры, Луны и ближайших астероидов.

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