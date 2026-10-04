Toshiba вкладывает $380 млн в удвоение выпуска жёстких дисков для ИИ-дата-центров

К 2027 году завод на Филиппинах нарастит мощности, а к 2030-му компания нацелилась на диски объёмом 65 ТБ и выше

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Toshiba инвестирует порядка 60 миллиардов иен (около $380 миллионов) в расширение производства жёстких дисков на Филиппинах, чтобы к 2027 финансовому году удвоить выпуск накопителей для ИИ-дата-центров. Это первая крупная инвестиция компании в HDD-направление почти за 5 лет. На филиппинском заводе появятся новые производственные линии и начнётся выпуск моделей с увеличенной на 40% ёмкостью на один диск.

Ставка на «медленные» жёсткие диски Nearline HDD объясняется экономикой хранения данных. Твердотельные накопители (SSD) обеспечивают гораздо более высокие скорости чтения и записи, но стоят примерно в 20 раз дороже в пересчёте на гигабайт. Для массивов, где держат озёра данных, архивы контрольных точек обучения моделей и прочую «холодную» информацию, жёсткие диски остаются безальтернативным вариантом по соотношению цены и ёмкости.

Toshiba входит в тройку мировых поставщиков HDD наряду с Seagate и Western Digital, удерживая чуть более 10% рынка, но в среднесрочной перспективе метит на 30%.

Toshiba вкладывает $380 млн в удвоение выпуска жёстких дисков для ИИ-дата-центров
Источник изображения: сгенерировано Muse

Автоматизация — второй столп расширения. Компания намерена роботизировать инспекционные и чистые производственные операции, что сократит потребность в дополнительном персонале примерно на 40% и повысит выход продукции. В долгосрочной перспективе Toshiba планирует к 2030 году выйти на массовый выпуск дисков класса 65 ТБ, а затем и 100-терабайтных моделей.

Растущее предложение и плотность Nearline-накопителей напрямую влияют на стоимость создания и наполнения крупномасштабных хранилищ, без которых невозможен жизненный цикл больших языковых моделей и систем компьютерного зрения.

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