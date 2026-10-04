SoftBank вложил в OpenAI последний транш в 10 миллиардов 1 октября

SoftBank объявил о завершении финального платежа в рамках дополнительных инвестиций в OpenAI — 1 октября переведён последний транш в $10 миллиардов, и теперь общий объём вложений японского холдинга достиг $64,6 миллиарда. По оценке CryptoBriefing, это даёт SoftBank 13% долю в компании.

Платёж закрыл трёхчастное обязательство на $30 миллиардов, взятое в рамках февральского раунда.

Тот раунд, по данным CryptoBriefing, привлёк от $110 до $122 миллиардов при оценке OpenAI до инвестиций около $730 миллиардов — то есть после раунда компания стоила от $840 до $852 миллиардов. SoftBank и Nvidia вложили по $30 миллиардов, Amazon — $50 миллиардов, частично привязанных к контрольным показателям. Для финансирования финального транша SoftBank разместил долларовые и еврооблигации на общую сумму около $11 миллиардов в эквиваленте.

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Сделка делает SoftBank одним из крупнейших спонсоров OpenAI и привязывает значительную долю его капитала к единственной частной ИИ-компании. Крупные инвестиции стали маркером способности привлекать финансирование под дорогостоящие программы, дата-центры и разработку моделей.

Тем не менее, после объявления акции SoftBank на токийской бирже снизились: инвесторов беспокоит финансовая нагрузка от агрессивных ставок на ИИ. Остаётся открытым вопрос, превратятся ли эти миллиарды в устойчивый доступ к инфраструктуре и коммерчески измеримые продукты.