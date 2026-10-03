Два беспилотных гоночных болида столкнулись на скорости 250 км/ч — так и было задумано

На трассе «Имола» машина потеряла все датчики и экстренно затормозила, а у идущей следом не хватило времени уклониться

Авто и транспорт

На легендарной итальянской трассе «Имола» два беспилотных гоночных болида столкнулись в скоростной связке поворотов Rivazza — скорость в момент удара достигала 155 миль в час (около 250 км/ч). Жертв не было по единственной причине: в кокпитах не находились люди.

Инцидент произошёл в ходе финала гоночной лиги A2RL (Abu Dhabi Autonomous Racing League), организаторы называют такие аварии лабораторным результатом с защитными ограждениями.

Машина Gianna команды Unimore инициировала аварийную остановку после полной потери данных с лидара и радара — одного GPS не хватало для безопасного продолжения гонки. Болид Eva команды PoliMove, шедший сзади, зафиксировал препятствие за 1,5 секунды до столкновения и начал манёвр уклонения, но сумма задержек — фиксация события, принятие решения, перестроение траектории, отклик приводов и инерция машины — сделала удар физически неизбежным. Gianna тормозила с перегрузкой около 1 g прямо в середине поворота, — даже чемпионы «Формулы-1» Алонсо и Сайнс разбивались в этом же месте.

Два беспилотных гоночных болида столкнулись на скорости 250 км/ч — так и было задумано
Источник изображения: сгенерировано Muse

Только два болида из пяти добрались до финиша: победила команда Kinetiz из ОАЭ, второй стала Constructor Racing из Германии. Фаворит TUM сошёл ещё на прогревочном круге из-за заклинившего заднего левого тормоза — даже совершенный автопилот бессилен перед механической неисправностью.

У команд было всего 9 дней тренировок на незнакомой трассе в условиях дождя и града, и лига сознательно выбрала одну из самых сложных трасс мира.

Инженерный директор Aspire Никола Палярчи объяснил выбор трассы просто: «То, что легко может каждый. Мы должны показывать, что идём туда, где это имеет смысл». Автономные гонки задуманы не как замена гонке пилотов, а как испытательный полигон, где восприятие, прогнозирование и управление тестируются на предельных скоростях без риска для пилота. Крайние случаи, записанные в результате аварий, обещают улучшить гражданские автопилоты: как вести машину при отказе сенсоров, как прогнозировать экстренное торможение другого участника, как охлаждать радары и лидары при температурах под 80 градусов Цельсия в кокпите.

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