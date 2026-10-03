Micron прогнозирует усиление дефицита оперативной памяти до 2028 года, одновременно получая рекордную прибыль

Валовая маржа компании взлетела до рекордных 86,25%, квартальная выручка превысила 61 миллиард долларов, а глава не видит, когда спрос и предложение придут в равновесие

Micron объявила рекордные финансовые показатели и одновременно предупредила: дефицит чипов оперативной и постоянной памяти будет только нарастать. На ежегодной отчётной конференции глава компании Санджай Мехротра заявил, что в 2027 и 2028 годах спрос превысит предложение сильнее, чем в нынешнем, и у него «нет понимания, когда баланс вернётся».

Большая часть производственных мощностей Micron на следующий год уже распродана, а заказчикам придётся платить больше, чем в 2026.

При этом отрасль не сдерживает наращивание выпуска: поставки NAND и DRAM, по оценкам Micron, будут расти в ближайшие 2 года до более, чем 20%. Но этого всё равно недостаточно, чтобы догнать спрос, разогретый бумом ИИ-дата-центров. Производители отдают приоритет памяти HBM для ускорителей, и её отгрузки растут быстрее, чем у традиционной DRAM. Новые заводы строятся, но до выхода на проектную мощность пройдут годы.

Сама Micron процветает. Квартальная выручка достигла рекордных $61,5 миллиарда, а валовая маржа подскочила до 86,25%, что означает валовую прибыль свыше $53 миллиардов. После вычета операционных расходов и налогов прибыль на акцию составила $38,15. При этом, сотрудники Samsung и SK hynix уже получают бонусы в сотни тысяч долларов, а работники Micron на Тайване грозили забастовкой, требуя большей доли.

Прогноз Micron идёт вразрез с недавним заявлением главы Acer, который ожидает снижения цен на ПК к концу 2027 года, в том числе благодаря выходу на рынок китайских чипов памяти.