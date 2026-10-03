Micron прогнозирует усиление дефицита оперативной памяти до 2028 года, одновременно получая рекордную прибыль

Валовая маржа компании взлетела до рекордных 86,25%, квартальная выручка превысила 61 миллиард долларов, а глава не видит, когда спрос и предложение придут в равновесие

Законы и новости рынкаMicron

Micron объявила рекордные финансовые показатели и одновременно предупредила: дефицит чипов оперативной и постоянной памяти будет только нарастать. На ежегодной отчётной конференции глава компании Санджай Мехротра заявил, что в 2027 и 2028 годах спрос превысит предложение сильнее, чем в нынешнем, и у него «нет понимания, когда баланс вернётся».

Большая часть производственных мощностей Micron на следующий год уже распродана, а заказчикам придётся платить больше, чем в 2026.

При этом отрасль не сдерживает наращивание выпуска: поставки NAND и DRAM, по оценкам Micron, будут расти в ближайшие 2 года до более, чем 20%. Но этого всё равно недостаточно, чтобы догнать спрос, разогретый бумом ИИ-дата-центров. Производители отдают приоритет памяти HBM для ускорителей, и её отгрузки растут быстрее, чем у традиционной DRAM. Новые заводы строятся, но до выхода на проектную мощность пройдут годы.

Micron прогнозирует усиление дефицита оперативной памяти до 2028 года, одновременно получая рекордную прибыль
Источник изображения: Micron

Сама Micron процветает. Квартальная выручка достигла рекордных $61,5 миллиарда, а валовая маржа подскочила до 86,25%, что означает валовую прибыль свыше $53 миллиардов. После вычета операционных расходов и налогов прибыль на акцию составила $38,15. При этом, сотрудники Samsung и SK hynix уже получают бонусы в сотни тысяч долларов, а работники Micron на Тайване грозили забастовкой, требуя большей доли.

Прогноз Micron идёт вразрез с недавним заявлением главы Acer, который ожидает снижения цен на ПК к концу 2027 года, в том числе благодаря выходу на рынок китайских чипов памяти.

Предыдущая публикация: OpenAI и Synopsys создают ИИ-модель, которая сама проектирует чипы и управляет инженерным софтомСледующая публикация: Два беспилотных гоночных болида столкнулись на скорости 250 км/ч — так и было задумано
Главное
Все новости
2 минуты назадНовую ИИ-модель Google Gemini 4 Argon раскритиковали в первый же день: модель мухлюет на бенчмарках и буксует в коде
11 минут назадДва беспилотных гоночных болида столкнулись на скорости 250 км/ч — так и было задумано
29 минут назадOpenAI и Synopsys создают ИИ-модель, которая сама проектирует чипы и управляет инженерным софтом
Google встроила водяные знаки прямо в структуру белков, созданных ИИ34 минуты назадGoogle встроила водяные знаки прямо в структуру белков, созданных ИИ Технология SynthIDBio позволяет синтезаторам ДНК отличать разработки доверенных лабораторий от потенциально опасных последовательностей неясного происхождения
37 минут назадФлагман Hyundai приехал в Россию: обновленный пятиметровый Grandeur оценили в 6,89 млн рублей
22:501OpenAI заявила, что поймала китайский стартап Moonshot AI на дистилляции скрытых рассуждений своих моделей
22:443Калифорния стала первым штатом, запретившим работодателям использовать ИИ в качестве единственной причины для увольнения
22:382Первый в мире блок геотермальной станции нового поколения построен за 23 месяца — быстрее графика
22:34Продажи доменов .si взлетели на 2199% после того, как Трамп распорядился называть ИИ «сверхинтеллектом»
22:282Amazon бросает $1 млрд на борьбу с протестами против своих дата-центров и подаёт в суд на города
22:22OpenAI заявляет, что расследование взломов обходится ей в $500 000 долларов ежедневно
21:137SpaceX установила рекорд США: Crew Dragon долетел до МКС за 7 часов 55 минут (но российские «Союзы» долетали в два раза быстрее)