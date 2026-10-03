OpenAI и Synopsys создают ИИ-модель, которая сама проектирует чипы и управляет инженерным софтом

Модель GPT-Synopsys возьмёт на себя рутинную работу: инженер ставит задачу, проверяет и утверждает готовый результат

Искусственный интеллектOpenAI

OpenAI и Synopsys, один из крупнейших разработчиков софта для проектирования микроэлектроники, заключили многолетнее стратегическое партнёрство. Его цель — создание специализированной ИИ-модели GPT-Synopsys, которая будет рассуждать о проектировании и создании чипов и напрямую управлять инструментарием Synopsys. Инженеру останется ставить цели, а затем проверять и утверждать выданный моделью результат.

Модель будет работать на вычислительной инфраструктуре OpenAI. Компании подчёркивают, что данные заказчиков не пойдут на дообучение и будут храниться в зашифрованном виде. Ранние тесты с производителями полупроводников уже идут, а продавать продукт и делить выручку партнёры планируют совместно.

OpenAI и Synopsys создают ИИ-модель, которая сама проектирует чипы и управляет инженерным софтом
Источник изображения: сгенерировано Muse

Глава Synopsys Сассин Гази считает, что ИИ способен значительно ускорить процесс разработки микросхем. Сооснователь OpenAI Грег Брокман назвал партнёрство путём к более совершенным чипам и более продвинутому ИИ.

Для OpenAI это не первый шаг в полупроводниковую отрасль: компания уже работает с Broadcom над чипами, оптимизированными для ИИ-моделей, а недавно представленный чип Jalapeno оказался весьма конкурентоспособным на фоне специализированных аналогов.

Партнёрство укладывается в общий тренд: спрос на вычислительные мощности для обучения и запуска моделей растёт быстрее, чем индустрия успевает выпускать новые чипы. Инструмент, ускоряющий цикл проектирования, может сократить разрыв между потребностями ИИ-компаний и возможностями фабрик.

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