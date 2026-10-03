Флагман Hyundai приехал в Россию: обновленный пятиметровый Grandeur оценили в 6,89 млн рублей

В топовой комплектации Calligraphy и с гибридной силовой установкой

Авто и транспорт

Российские дилеры начали продавать рестайлинговый Hyundai Grandeur актуального поколения. Флагманский седан корейской марки предлагается за 6,89 млн рублей, сообщает Autonews.ru. Столько просят за машину в топовой комплектации Calligraphy с гибридной силовой установкой.

Флагман Hyundai приехал в Россию: обновленный пятиметровый Grandeur оценили в 6,89 млн рублей
Источник изображения: Hyundai через Autonews

В ее основе системы лежит 1,6-литровый бензиновый двигатель, работающий вместе с электромотором. Суммарная мощность системы составляет 230 л.с. Силовая установка сочетается с автоматической коробкой передач, привод — передний.

Grandeur занимает верхнюю позицию в легковой линейке Hyundai на корейском рынке. Длина седана составляет около пяти метров, а по уровню оснащения модель относится к бизнес-классу.

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Источник изображения: Hyundai через Autonews

В комплектацию входят многозонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, проекционный дисплей и камеры кругового обзора. Все сиденья оснащены электрическими регулировками и подогревом, а для водителя и переднего пассажира предусмотрена также вентиляция.

Весной 2026 года Hyundai обновила Grandeur. Передняя часть седана получила более лаконичное оформление со светодиодной полосой во всю ширину кузова. После обновления Grandeur получил и необычную опцию Smart Vision Roof. Прозрачность панорамной крыши можно изменять, переключая ее между прозрачным и непрозрачным состояниями. Еще одним нововведением стали вентиляционные дефлекторы с электроприводом. Их направление можно регулировать через сенсорный экран.

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