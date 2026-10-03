Google встроила водяные знаки прямо в структуру белков, созданных ИИ

Команда Google DeepMind опубликовала в журнале Nature технологию SynthIDBio — первую в мире систему, способную наносить цифровые водяные знаки непосредственно на аминокислотную последовательность белка, спроектированного искусственным интеллектом. Метка не нарушает функцию молекулы, но надёжно опознаётся при проверке. Решение закрывает опасную брешь в биобезопасности, о которой эксперты предупреждали почти год.

Проблема возникла из-за того, что ИИ-инструменты вроде ProteinMPNN научились создавать белки с заданными свойствами — от ферментов, расщепляющих пластик, до блокаторов змеиного яда. Однако те же алгоритмы способны сгенерировать токсин или модифицировать вирусный белок. Существующие процедуры скрининга проверяют заказы на синтез ДНК по базам известных угроз, но для белков, не имеющих аналогов в природе, эта проверка бесполезна: система просто не знает, что перед ней — кандидат на лекарство или будущее биооружие.

В основе SynthIDBio лежит уже существующая технология SynthID, добавляющая незаметную человеку цифровую подпись в изображения и текст. Адаптировать её к белкам было нетривиально. Белок состоит из 20 типов аминокислот, и даже единичная замена способна разрушить его трёхмерную укладку и функцию. К тому же крупный белок содержит около 500 аминокислот — на порядки меньше «элементов», чем изображение, а значит, спрятать сигнал значительно труднее.

Источник изображения: ALIOUI Mohammed Elamine

Разработчики совместили водяной знак с программой ProteinMPNN, которая проектирует белки, последовательно подбирая аминокислоту за аминокислотой вдоль молекулярного «скелета» так, чтобы готовая цепь сворачивалась в нужную форму. SynthIDBio на каждом шаге предлагает свой вариант аминокислоты, руководствуясь криптографическим ключом и предыдущими выборами. ProteinMPNN принимает это предложение только в том случае, если аминокислота вписывается в структуру белка и не мешает его работе. Фактически система ищет среди множества функциональных вариантов белка тот, где по всей длине цепи расставлены «водяные» аминокислоты.

Проверка водяного знака — не бинарный ответ «да/нет», а статистическая оценка того, насколько часто в последовательности встречаются аминокислоты, предписанные ключом. Разработчики испытали метод на белках, которые связываются с несколькими природными мишенями, и версии с отметкой показали себя так же хорошо, как и обычные. Технология не лишена ограничений: очень короткие белки могут нести слишком мало меток для уверенного обнаружения, а сращивание меченого белка с природным, например флуоресцентным, способно размыть сигнал. Кроме того, пока что система работает только с ProteinMPNN и аналогичными программами, перебирающими аминокислоты по одной.

На практике SynthIDBio даст компаниям, синтезирующим ДНК на заказ, простой инструмент: получив последовательность незнакомого белка, они проверят её ключами, выданными университетам и крупным биотех-компаниям. Совпадение с доверенным ключом снимет подозрения, а отсутствие метки на явно спроектированной при помощи ИИ последовательности станет поводом для тщательной проверки. Это не панацея от всех биоугроз, но первый работающий механизм, позволяющий отсеять заведомо безопасные заказы и сосредоточить ресурсы на действительно подозрительных.