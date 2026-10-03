Калифорния стала первым штатом, запретившим работодателям использовать ИИ в качестве единственной причины для увольнения

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал закон SB 947, известный как «Акт о запрете роботов-начальников 2026 года» (No Robo Bosses Act), который впервые в США запрещает опираться исключительно на решение искусственного интеллекта при увольнении или наложении дисциплинарного взыскания.

Когда автоматизированная система служит главным основанием для такого решения, работодатель теперь обязан привлечь человека, который проверит выводы ИИ с привлечением дополнительной информации: управленческих оценок, отзывов коллег, материалов личного дела.

Работник, в отношении которого принято решение на основе выводов ИИ, должен получить письменное уведомление о том, что алгоритм сыграл ключевую роль, с перечнем использованных персональных данных и контактом живого сотрудника, способного объяснить результат.

Автор законопроекта, сенатор штата Джерри Макнерни, заявил: «Ни один работник не должен быть уволен или наказан роботом-начальником. ИИ-системы способны повысить производительность, но они подвержены ошибкам, предвзятости и неверным суждениям. ИИ обязан оставаться инструментом под контролем человека, а не наоборот».

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Закон поддержала Калифорнийская федерация профсоюзов (California Federation of Labor Unions, AFL-CIO). Ньюсом ветировал предыдущую версию билля в 2025 году, посчитав требования об уведомлении слишком широкими. В обновлённой редакции, внесённой феврале, исчезло требование предварительного оповещения и были исключены положения, касающиеся работников гиг-экономики (с привлечением сторонних специалистов).

SB 947 стала самой масштабной мерой регулирования применения ИИ на рабочем месте в США. Для сравнения: действующий с января закон штата Иллинойс Public Act 103-0804 требует раскрывать использование ИИ при найме и в трудовых отношениях, но не запрещает делать алгоритм единственным участником, принимающим решение. Контролировать исполнение акта в Калифорнии будут уполномоченный по труду штата, генеральный прокурор и местные прокуроры.